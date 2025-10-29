高雄林園3幼園涉虐童 經營團隊「愛與關懷教育發展協會」遭解約

由「愛與關懷教育發展協會」經營的中芸非營利幼兒園、林園非營利幼兒園、林園郵局教保中心，因爆發虐童事件遭高雄市教育局、國教署解約。（邱于軒提供）

高雄林園日前爆發有3所幼兒園發生虐童事件，已有8名教保員涉案遭停職調查，高雄市教育局長吳立森今（29）日發聲明指出，由「愛與關懷教育發展協會」經營的中芸非營利幼兒園、林園非營利幼兒園、林園郵局教保中心已審議解約，11月1日起將由其他單位代管，並甄選新法人於明年1月起進駐。

自110學年度起，教育局及教育部國教署分別於林園區增設林園非營利幼兒園、林園郵局教保服務中心及中芸非營利幼兒園，招收2至5歲幼兒，3所皆由「愛與關懷教育發展協會」經營。未料近期陸續發生對幼童打屁股至臀部鈍挫傷、隔著書本打胸口、罰站過久、拍打頭部、捏臉、半蹲、禁止如廁、要求跑步等不當行為，至今已有8名教保員遭停職調查。

高雄市教育局指出，近來這3間幼兒園屢傳違法事項，包括教保服務人員違法對待幼兒等事件，目前計有8名教保人員暫予停職調查，其他違法事項依法裁罰，教育局與國教署審議決議與3所幼兒園之原經營法人解約。

在解約及新法人遴選期間，自11月1日起，中芸國小代管中芸非營利幼兒園，王公國小代管林園非營利幼兒園，碩苗社會教育關懷協會代管林園郵局教保中心。代管期間同步甄選新法人，預計2026年1月1日起進駐，保障幼生就學權益；同時亦提供其他幼兒園缺額查詢及轉園資訊與協助。

教育局亦將導入幼兒輔導資源，提供幼兒在事件後的心理諮商、輔導，並於10月31日下午5點30分在林園國小圖書館3樓中信廳辦理家長說明會。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

