全國加強國土保育及環保犯罪專案 查獲700嫌扣4167萬元

全國「加強查緝國土保育及環保犯罪專案」，總計查獲違反森林法24件、嫌犯85人；另查獲違反廢棄物清理法142件、嫌犯615人。（記者陸運鋒翻攝）

為遏止不法分子破壞國土及環保亂象，警政署配合高等檢察署9月8日起至9月28日止，同步執行全國「加強查緝國土保育及環保犯罪專案」，總計查獲違反森林法案件24件、嫌犯85人，估計森林被害價值超過758萬元，查獲違反廢棄物清理法案件142件、嫌犯615人，查扣不法所得4167萬元。

警政署表示，已要求各警察機關加強查緝破壞國土及環保犯罪案件，落實查扣犯罪工具及不法所得，並積極溯源追查、從速從嚴偵辦。

其中，保安警察第七總隊第四大隊偵查佐江治承及宜蘭縣警察局刑事警察大隊偵三隊代理隊長鍾榜元，於本次專案查緝案件績效卓著，獲選為行政院公開表揚人員；另保七總隊第三大隊小隊長劉博學、偵查佐董育蓉及警員白聖富，榮獲環境部核定頒發金環獎殊榮。

警政署指出，為維護國土永續發展，避免自然環境遭人為破壞，以及遏止不肖業者任意傾倒廢棄物牟取暴利行為，將持續要求各警察機關查緝此類案件，展現守護國土保育及打擊環保犯罪決心。

