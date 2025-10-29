北台灣電纜線竊案主嫌現身基隆 女友助逃脫遭限制住居

黃姓男子犯下多起北台灣工地電纜線竊案遭通緝，昨天與張姓女友現身基隆。張女為掩護黃脫逃拒絕開門，被警方依藏匿人犯等罪嫌送辦。基隆地檢署複訊後諭知張女限制住居。（記者林嘉東攝）

犯下北台灣多起工地電纜竊案的黃姓通緝犯，昨天與張姓女友投宿基隆市一家汽車旅館。警方獲報前往臨檢，張女為掩護黃脫逃，竟拖延10多分鐘才開門，讓黃男得以破壞旅館浴室遮雨棚後逃脫，讓警方扼腕；警訊後，將張女依藏匿人犯等罪嫌送辦。基隆地檢署複訊後，今（29日）上午諭知張女限制住居。

據指出，35歲黃姓男子沒錢購毒，就偷新北市、台北市等北部地工地電纜線，變賣後購毒解癮。新北、台北、士林、基隆等地警方獲報後逮到他，並起出電纜線等贓證物，檢方調查後將黃男起訴，有的已判刑須入監服刑，有的還在偵辦中，但因黃男均未到案，先後被檢方與法院發布通緝。

昨晚11時許，基隆市警四分局中華路派出所掌握黃男與張姓女友投宿基隆市某汽車旅館後前往臨檢，副所長潘明杰帶隊前往時，張女拒不開門，站在門外的警員聽到房間內傳來敲打聲響，即喝令張女警方已知黃姓通緝犯就在房內，要求張女立即開門，否則將依藏匿人犯罪將她送辦，但張女仍拒絕開門。

據悉，員警與張女僵持10餘分鐘後，張女才開門，警方入內發現房間浴室內遮雨棚破一個洞，黃男趁警方被擋在房間外，敲破浴室遮雨棚爬出房外脫逃。警方得黃男脫逃後，通知線上警網攔截圍捕，黃已經逃之夭夭。

警方在黃男脫逃後，在汽車旅館發現安非他命、煙彈等毒品；警訊後，將張女依毒品危害防制條例、藏匿人犯等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。基隆地檢署今天上午諭知張女限制住居。

