為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「送煞」破功？ 南投上安村接連槍擊、翻車、墜崖又釀2死1傷

    2025/10/29 16:16 記者劉濱銓／南投報導
    南投水里鄉上安村鵲橋吊橋，曾因多起輕生案辦過「送煞」儀式，惟近日當地接連發生槍擊、翻車、墜崖釀成2死1傷，也引發「送煞」破功的聲浪。（記者劉濱銓攝）

    南投水里鄉上安村鵲橋吊橋，曾因多起輕生案辦過「送煞」儀式，惟近日當地接連發生槍擊、翻車、墜崖釀成2死1傷，也引發「送煞」破功的聲浪。（記者劉濱銓攝）

    南投水里鄉位於山區的上安村，前幾年接連發生鵲橋吊橋輕生案，地方去年才辦過「送煞」祭儀，不料近日卻不平靜，光復節連假3天，接連發生槍擊命案、翻車壓死人、墜崖等，造成2死1傷，被質疑「送煞」破功，惟當地村長認為只是巧合，強調這些案件都發生在山區，並非鵲橋吊橋，若要再辦祭儀須從長計議。

    水里上安村不僅以景觀吊橋「鵲橋」聞名，還是水里賞梅景點，惟日前連假第1天，山區就有失聯移工開著農用搬運車，疑似超載又因車輛老舊，行經下坡不慎翻覆，導致移工遭重壓，送醫仍不治。

    連假第2天則有男子墜落30公尺山崖，造成全身多處擦挫傷，所幸消防人員緊急動員，以繩索將人拉上道路，緊急送醫才救回一命。

    連假最後1天則有男子非法持有土製獵槍，在家開槍卻自傷身亡，警方初步排除他殺，惟男子先前就曾非法持有槍械入獄，針對該起槍案，警方也將追查槍枝來源。

    居民表示，水里上安「鵲橋」景致宜人，但在2022、2023年接連發生輕生案件，後來社區凝聚共識，去年串聯鄉內各大宮廟舉辦送煞，不安事件才獲平息，但近日意外頻傳，也引發祭儀「破功」的諸多聯想。

    對此，上安村長陳敬家表示，去年送煞祭儀有奏效，因後來鵲橋再也沒有事故發生，針對近日案件頻傳，應該只是巧合，且都不是發生在鵲橋吊橋，民眾不用太過擔心，後續會再觀察，若要再辦送煞，也會廣徵地方意見。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播