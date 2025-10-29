「送煞」破功？ 南投上安村接連槍擊、翻車、墜崖又釀2死1傷

南投水里鄉上安村鵲橋吊橋，曾因多起輕生案辦過「送煞」儀式，惟近日當地接連發生槍擊、翻車、墜崖釀成2死1傷，也引發「送煞」破功的聲浪。（記者劉濱銓攝）

南投水里鄉位於山區的上安村，前幾年接連發生鵲橋吊橋輕生案，地方去年才辦過「送煞」祭儀，不料近日卻不平靜，光復節連假3天，接連發生槍擊命案、翻車壓死人、墜崖等，造成2死1傷，被質疑「送煞」破功，惟當地村長認為只是巧合，強調這些案件都發生在山區，並非鵲橋吊橋，若要再辦祭儀須從長計議。

水里上安村不僅以景觀吊橋「鵲橋」聞名，還是水里賞梅景點，惟日前連假第1天，山區就有失聯移工開著農用搬運車，疑似超載又因車輛老舊，行經下坡不慎翻覆，導致移工遭重壓，送醫仍不治。

連假第2天則有男子墜落30公尺山崖，造成全身多處擦挫傷，所幸消防人員緊急動員，以繩索將人拉上道路，緊急送醫才救回一命。

連假最後1天則有男子非法持有土製獵槍，在家開槍卻自傷身亡，警方初步排除他殺，惟男子先前就曾非法持有槍械入獄，針對該起槍案，警方也將追查槍枝來源。

居民表示，水里上安「鵲橋」景致宜人，但在2022、2023年接連發生輕生案件，後來社區凝聚共識，去年串聯鄉內各大宮廟舉辦送煞，不安事件才獲平息，但近日意外頻傳，也引發祭儀「破功」的諸多聯想。

對此，上安村長陳敬家表示，去年送煞祭儀有奏效，因後來鵲橋再也沒有事故發生，針對近日案件頻傳，應該只是巧合，且都不是發生在鵲橋吊橋，民眾不用太過擔心，後續會再觀察，若要再辦送煞，也會廣徵地方意見。

