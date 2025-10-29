為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    新北分署11月聯合拍賣會 股票、店鋪、土地都有賣

    2025/10/29 15:23 記者王定傳／台北報導
    法務部行政執行署新北分署定於11月4日舉辦聯合拍賣會，釋出多筆不動產及動產標的，除實體股票外，還拍賣新北市土城區的店鋪及三重、土城、板橋、新莊、中和等地的土地。（圖由新北分署提供）

    法務部行政執行署新北分署定於11月4日舉辦聯合拍賣會，釋出多筆不動產及動產標的，除實體股票外，還拍賣新北市土城區的店鋪及三重、土城、板橋、新莊、中和等地的土地。（圖由新北分署提供）

    法務部行政執行署新北分署定於11月4日舉辦聯合拍賣會，釋出多筆不動產及動產標的，除實體股票外，還拍賣新北市土城區的店鋪及三重、土城、板橋、新莊、中和等地的土地，供民眾選擇。

    新北分署指出，在不動產部分，位於新北市土城區中州路「立昕樂悅社區」電梯華廈1樓店鋪，屋齡3年，建物面積約67.67坪（主建物約3.2坪、公設約64.47坪），此次為第1拍，底價為2040萬元。

    新北分署還指出，本次拍賣會推出多筆位於新北市的土地標的，其中，三重區仁愛段1646地號土地，使用分區為住宅區，面積約351坪，權利範圍為36分之1，本次為首次拍賣，底價870萬元；另土城區永豐段211地號土地，為山坡地保育區林業用地，面積約1042坪，權利範圍為5萬分之772，本次進行第2次拍賣，底價96萬元，具有潛在投資價值；此外，本次還將拍賣坐落於新北市板橋區、泰山區、新莊區及中和區等地多筆土地，種類多元，地點分布廣泛，提供民眾多樣選擇。

    除不動產外，當日拍賣會亦將釋出金融機構的實體股票，包括陽信商業銀行、板信商業銀行及南山人壽保險公司等標的，適合對金融股有興趣的投資人參與競標。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播