新北分署11月聯合拍賣會 股票、店鋪、土地都有賣

法務部行政執行署新北分署定於11月4日舉辦聯合拍賣會，釋出多筆不動產及動產標的，除實體股票外，還拍賣新北市土城區的店鋪及三重、土城、板橋、新莊、中和等地的土地，供民眾選擇。

新北分署指出，在不動產部分，位於新北市土城區中州路「立昕樂悅社區」電梯華廈1樓店鋪，屋齡3年，建物面積約67.67坪（主建物約3.2坪、公設約64.47坪），此次為第1拍，底價為2040萬元。

新北分署還指出，本次拍賣會推出多筆位於新北市的土地標的，其中，三重區仁愛段1646地號土地，使用分區為住宅區，面積約351坪，權利範圍為36分之1，本次為首次拍賣，底價870萬元；另土城區永豐段211地號土地，為山坡地保育區林業用地，面積約1042坪，權利範圍為5萬分之772，本次進行第2次拍賣，底價96萬元，具有潛在投資價值；此外，本次還將拍賣坐落於新北市板橋區、泰山區、新莊區及中和區等地多筆土地，種類多元，地點分布廣泛，提供民眾多樣選擇。

除不動產外，當日拍賣會亦將釋出金融機構的實體股票，包括陽信商業銀行、板信商業銀行及南山人壽保險公司等標的，適合對金融股有興趣的投資人參與競標。

