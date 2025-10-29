為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    屏東議員郭再添「逃亡經驗豐富」牽連妻子 禁進入距海岸線100公尺區域

    2025/10/29 15:37 記者陳彥廷／屏東報導
    王曉燕與郭再添。（取自王曉燕臉書）

    王曉燕與郭再添。（取自王曉燕臉書）

    國民黨籍屏東縣議員郭再添與中國籍妻子王曉燕，選舉期間涉收受中資，從中國引進未經衛福部核准輸入的「連花清瘟膠囊」及「DEWEI快篩試劑」，被檢方依違反選罷法、反滲透法及藥事法起訴，郭再添已在發監前潛逃，王女則留在台被判刑，但又因屏東地院認為郭嫌「逃亡經驗豐富」，可能可以讓王女潛逃，因此不僅限制王女住居，還施以科技設備監控4個月，其中更包括不得進入距海岸線100公尺以內區域的罕見條件。

    王曉燕因違反公職人員選舉罷免法、藥事法等案件，經屏東地院判決認定其犯轉讓禁藥、預備對有投票權人行求賄而約其投票權為一定行使罪判處6個月的有期徒刑、不得易科罰金，但可易服勞役，且亦可上訴，且其犯罪情節、所涉上開罪名之法定刑、訴訟進度及王女目前經本院判處的宣告刑尚未確定，因此考量應以科技設備監控並限制其住居。

    屏東地院審酌王女的犯行明確，且其為大陸地區人士，在受限制出境出海前，曾多次出境且停留期間不短，又與大陸地區政商人士有所聯繫，加上子女現身處海外，顯擁有境外相當的人脈與生活經驗，具備充足在境外長久生活能力。

    判決指出，王女配偶郭再添，曾因另案逃亡境外逾一年始遭緝獲，並又在受本院限制出境出海期間因另案逃匿無蹤迄今，具備「豐富逃亡經驗」，且不排除具備偷渡出境管道，王女可輕易與郭再添聯繫，因此認為王女在日後可能會受郭再添或其人脈協助偷渡出境的風險不低，因此認有逃亡之虞。

    屏東地院審酌全案，認應對王女限制住居，並以科技設備監控，且還包括不得進入距海岸線100公尺以內區域的條款，才足以對被告形成拘束力，進而確保將來審判、執行程序的順利進行。

