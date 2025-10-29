搭訕街友辦400門號狂詐5億！ 供應鏈首腦搭電梯被活逮

警方佯裝住戶訪客，在電梯內活逮黃男。（警方提供）

刑事局電信偵查大隊第二隊經數月追查，一舉瓦解橫跨全台的人頭門號詐欺集團，黃姓首腦及成員以「搭訕街友」為開端，以每人數百元現金為誘餌，誘使他們辦理電信門號，再轉售給詐騙集團牟利，統計該集團掌握超過400個人頭門號，涉及121起詐騙案，受害金額高達5億5000萬元。

警方今天表示，黃姓首腦（37歲）與在集團擔任會計的陳姓女友（38歲）等人，鎖定街友群聚公園地點搭訕，以代辦門號換取現金，誘惑街友到鄰近電信門市申辦門號，即可獲得數百元報酬，再將門號高價轉賣給詐騙機房，這些門號隨後被用於假投資、假交友、假檢警等話術行騙，成為詐團的「血脈系統」，形成「人頭門號供應鏈」。

請繼續往下閱讀...

經查，該集團不僅提供話務服務，還協助投資詐騙機房刻製公司大小章，製作假投資創投文件跟車手領據，甚至仲介前妻擔任車手到現場領錢，整個集團分工細膩，包括會計、掮客、仲介與車手等9人，各司其職，活像一間「詐欺雜貨店」。

專案小組清查該集團所涉門號共涉及121起詐騙案件，累計財損高達5億5千萬元，日前鎖定黃男藏身台中市北屯區一處社區的「人頭門號系統商詐欺機房案」，偽裝成住戶訪客潛入，趁黃男搭電梯時當場活逮。

警方現場計查扣轎車2輛、手機15支、筆電4部、平板2部、人頭門號申請書86張、假公司契約22份及SIM卡64張等證物，詢後依詐欺等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方聲押黃男及陳女2人獲准。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣的證物。（警方提供）

該集團還協助投資詐騙機房刻製公司大小章。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法