為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中酒店爆食安遭搜索 西點師傅趁機改食材標籤下場慘了

    2025/10/29 14:53 記者陳建志／台中報導
    台中某酒店曾姓西點師傅，今年6月見員警登門搜索，竟撕掉過期的南瓜籽標籤偽造日期，台中地院依偽造文書，判處拘役45日，可上訴。（記者陳建志攝）

    台中某酒店曾姓西點師傅，今年6月見員警登門搜索，竟撕掉過期的南瓜籽標籤偽造日期，台中地院依偽造文書，判處拘役45日，可上訴。（記者陳建志攝）

    台中某酒店今年6月疑因食安案件，遭台中地檢署檢察官指揮員警搜索，沒想到曾姓西點師傅見警方上門，竟趁機將已經過期的南瓜籽食材盒上標籤撕下，自行貼上重寫日期不實的標籤，當場遭員警在垃圾桶發現丟棄標籤送辦，台中地院審理時曾男坦承犯行認錯，依偽造文書判處拘役45日，緩刑2年。

    台中地檢署起訴指稱，今年6月4日早上9點多，指揮員警持搜索票前往該酒店執行搜索，曾姓西點蛋糕師傅，見員警抵達點心廚房時，將南瓜籽食材盒上原標示「製造日期：113/12/3」、「有效日期：114/6/1」的手寫標籤貼紙撕下丟在垃圾桶中，另外用空白貼紙，填寫「114/6/1」在「製造日期」欄位上，再將「114/12/31」等文字填寫在「有效日期」欄位上，此偽造文書方式足以損害到酒店消費的民眾。

    檢方並當場查扣酒店損益表、手機、撕除的標籤10張、廠商驗收日報表及銷貨單、進貨單據、巡館紀錄表等證物。

    曾男在偵訊時供稱，自己的工作包括填寫食材的有效期限在盒子外面，坦承不知道這些南瓜籽食材是何時烘烤處理，自己是直接看撕下丟棄的標籤貼紙上有效日期寫為「114/6/1」，直接再加上6個月，並稱已使用該批南瓜籽製作3條蛋糕。

    台中地院審理時，曾男坦承犯行，法官審酌，曾男沒有前科，且坦承犯行有悔意，認為經此偵審程序後，應無再犯之虞，認對其所宣告之刑以暫不執行為適當，判處拘役45日，緩刑2年。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播