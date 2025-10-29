台中酒店爆食安遭搜索 西點師傅趁機改食材標籤下場慘了

台中某酒店曾姓西點師傅，今年6月見員警登門搜索，竟撕掉過期的南瓜籽標籤偽造日期，台中地院依偽造文書，判處拘役45日，可上訴。（記者陳建志攝）

台中某酒店今年6月疑因食安案件，遭台中地檢署檢察官指揮員警搜索，沒想到曾姓西點師傅見警方上門，竟趁機將已經過期的南瓜籽食材盒上標籤撕下，自行貼上重寫日期不實的標籤，當場遭員警在垃圾桶發現丟棄標籤送辦，台中地院審理時曾男坦承犯行認錯，依偽造文書判處拘役45日，緩刑2年。

台中地檢署起訴指稱，今年6月4日早上9點多，指揮員警持搜索票前往該酒店執行搜索，曾姓西點蛋糕師傅，見員警抵達點心廚房時，將南瓜籽食材盒上原標示「製造日期：113/12/3」、「有效日期：114/6/1」的手寫標籤貼紙撕下丟在垃圾桶中，另外用空白貼紙，填寫「114/6/1」在「製造日期」欄位上，再將「114/12/31」等文字填寫在「有效日期」欄位上，此偽造文書方式足以損害到酒店消費的民眾。

檢方並當場查扣酒店損益表、手機、撕除的標籤10張、廠商驗收日報表及銷貨單、進貨單據、巡館紀錄表等證物。

曾男在偵訊時供稱，自己的工作包括填寫食材的有效期限在盒子外面，坦承不知道這些南瓜籽食材是何時烘烤處理，自己是直接看撕下丟棄的標籤貼紙上有效日期寫為「114/6/1」，直接再加上6個月，並稱已使用該批南瓜籽製作3條蛋糕。

台中地院審理時，曾男坦承犯行，法官審酌，曾男沒有前科，且坦承犯行有悔意，認為經此偵審程序後，應無再犯之虞，認對其所宣告之刑以暫不執行為適當，判處拘役45日，緩刑2年。

