台灣亞非論壇登場 調查局與外交部共邀45國、300位司法執法官員交流

行政院長卓榮泰（中）與法務部部長鄭銘謙（左五），一同出席調查局「台灣亞非論壇-區域安全與跨境犯罪國際研討會開幕式」，會中卓院長在致詞後並與所有來賓台上合影。（記者田裕華攝）

法務部調查局與外交部今日合辦2025年「台灣亞非論壇─區域安全與跨境犯罪國際研討會」，邀請45國300位司法、執法官員、專家及智庫學者，來台交流，是我國層級最高的國際執法安全會議。調查局期盼藉由舉辦國際會議，建構無國界犯罪防制網，與國際社會接軌，共謀全球福祉。

此次是調查局第7次舉辦TWAF論壇，特別邀請來自美、日、中東、非洲、澳洲、歐洲及東南亞國家專家學者、政府官員擔任會議各場次主持人及發表人。當中包含我國國安會副秘書長林飛帆、美國華府外交政策委員會副主席Ilan Berman博士、沙烏地阿拉伯內政部毒物鑑識部門顧問Salah Ali Menshawi博士、史瓦帝尼王家警察總署總長Manoma Vusie Masango及帛琉共和國總統辦公室國家安全協調官Jennifer Anson等人。

另日本警察廳、土耳其海關執法總局、印尼反恐局、阿曼王國國家金融情報中心、菲律賓反洗錢委員會、歐洲價值安全政策中心及澳洲國立大學等各國執法機關均派中高階官員擔任主持人及講者，研商各國執法及安全機關合作方式。

調查局希望藉由舉辦國際會議，建構縝密的無國界犯罪防制網，突顯我國的關鍵地位及安全防衛韌性，藉此與國際社會接軌，共謀全球福祉。

行政院長卓榮泰表示，我國在國際中扮演不可或缺的安全與供應鏈關鍵樞紐角色，面對中國政權持續的軍事挑釁、灰色地帶壓力及資訊戰滲透，我國仍堅持以理性、和平及民主價值為基礎，展現印太區域安全韌性，不只是自我防護，更是區域穩定的重要支柱；將持續與各國攜手共同建構安全、信任與公義的國際秩序。

法務部長鄭銘謙指出，跨境犯罪手法日益多元化，隨AI科技發展而迅速演變，從實體暴力衝突到資訊戰爭，從跨境詐欺到數位金融犯罪，是全球執法體系須正視的嚴峻課題，國際合作格外重要，無論是情資共享、科技應用、制度設計，或是在打擊特定類型犯罪的策略規劃上，均需串聯各國的努力，建立具韌性的合作網絡。

調查局長陳白立強調，當前全球安全局勢瞬息萬變，跨境犯罪日益複雜，單一國家已難獨力應對，將積極推動與各國對等執法機關及國際組織簽署合作備忘錄，共同打擊犯罪、資安防護，奠定長遠而穩固的合作基礎。

行政院長卓榮泰出席調查局「台灣亞非論壇-區域安全與跨境犯罪國際研討會開幕式」並致詞（記者田裕華攝）

法務部部長鄭銘謙出席調查局「台灣亞非論壇-區域安全與跨境犯罪國際研討會開幕式」並致詞。（記者田裕華攝）

調查局長陳白立強調，全球安全局勢瞬息萬變，跨境犯罪日益複雜將積極推動與各國對等執法機關及國際組織簽署合作備忘錄，奠定長遠而穩固的合作基礎。（調查局提供）

