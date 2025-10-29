為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    辜仲諒擬赴中主持女子亞棒賽閉幕典禮 准繳2億暫解除限境和科監

    2025/10/29 13:57 記者楊國文／台北報導
    辜仲諒連任WBSC執行副會長。（亞洲棒球總會提供）

    辜仲諒連任WBSC執行副會長。（亞洲棒球總會提供）

    中國信託慈善基金會董事長辜仲諒因捲入中信銀澄清湖大樓購地案，一審被依違反銀行法判刑7年8月，遭限制出境和實施科技監控，辜主張因擔任亞洲棒協會長，聲請11月1日起解除其境管、科控，以便他赴中參加亞洲女子棒球賽的閉幕典禮。高等法院認定辜的行程具公益性，裁定辜提出2億元保證金後，暫時解除11月2日至3日的解除限制出境與科監，並責付律師葉建廷。

    辜仲諒主張，因擔任亞洲棒協會長，而亞洲棒協10月26日起在中國浙江省杭州主辦第4屆亞洲女子棒球錦標賽，並於11月2日晚上9時舉行閉幕典禮，辜必須到場確認賽事閉幕流程並主持閉幕典禮，此行程具公益性，他有親自出席的必要性與急迫性，請求11月1日至3日暫時解除限制出境及科技設備監控。

    高院合議庭認為，第4屆亞洲女子棒球錦標賽於11月2日下午9時舉行閉幕典禮，經綜合考量該賽事性質、參與隊伍、辜仲諒與會性質、任務、賽事地點等，辜仲諒有親自出席必要，裁准辜提出新台幣2億元保證金後，11月2日起至同年月3日止，暫時解除限制出境，並責付律師葉建廷。

    至於辜仲諒亦聲請參與11月1日的工作會議，高院合議庭認為，11月1日屬單純參與工作會議，審酌賽事流程、相關規範及各項活動內容等規劃，應已籌備完成，可由其他協助籌備的相關人員或專業幕僚為之，並無辜親自出席的必要性，故駁回11月1日聲請解除境管及科控。

