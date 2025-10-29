中廣花蓮台占用國有地 判應支付交通部549萬多元

交通部指控中廣花蓮台土地被長期占用興訟，高院更一審判中廣應支付交通部549萬多元及利息。（記者楊國文攝）

中廣公司花蓮台被控占用3筆國有土地，應支付相當於租金的不當得利共549萬多元，台北地院認定屬無權占有這些國有土地，判決中廣應支付549萬多元給交通部，全案上訴，高等法院審理認定，中廣曾獲行政院同意可合法使用這些土地，改判中廣不必賠償，經最高法院廢棄發回，高院更一審今判決中廣應支付交通部549萬多元和利息。可上訴。

交通部提告主張，交通部管理的國有土地，即位於中廣花蓮台佔用的花蓮縣花蓮市民勤段３筆土地約2921坪，於1987年遭中廣擅自辦理所有權移轉登記而登記為所有權人，但此項登記違反國有財產法而無效，並經花蓮高分院判決認定該土地為中華民國所有，並已塗銷系爭登記，回復登記為國有。

交通部指出，中廣自2010年10月1日起至2015年11月20日止，乃無權占有該國有的3筆土地，受有新台幣549萬多元相當於租金的不當得利，因此訴請中廣應返還。

中廣否認占有這些土地，主張早年能取得這些土地，是1947年3月、4月的前國防最高委員會第225及227次常務會議，核准將這3筆土地作價轉讓給中廣，因此與政府成立買賣契約，中廣有權佔有土地。

台北地院認定中廣無權佔有土地，判應賠償交通部549萬多元。中廣不服，提起上訴。

高等法院指出，台灣放送協會所設各電台（包含本案的花蓮台 ），在日本戰敗接收後，產權歸屬國有，因黨國體制，中央政府將屬於國有的台灣放送協會花蓮台產業，以轉帳方式撥予當送協會花蓮台產業，以轉帳方式撥予當時同屬公務機關的中廣事業處公用公營，中廣事業處在光復初期因此取得這些土地的使用權限。

高院審理認為，中廣於1984年檢具登明書和登記聲請書，請求交通部准許將這些土地的管理機關變更為中廣，經交通部呈報行政院後，於1985年3月獲准，可以認定行政院亦同意中廣使用這些土地，在同意的法律關係終止或消滅前，中廣仍可繼續合法使用這些土地，不因登記無效而變為無權占有。

高院認定，交通部於2015年12月29日登記為這些土地的管理者，在此之前並未終止同意中廣使用這些土地，因此交通部請求中廣應自2010年10月1日起至2015 年11月 20日止支付相當於租金的不當得利549萬元，並無理由。全案上訴，經最高法院廢棄發回更一審審理。

