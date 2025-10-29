連回收電池也要騙！詐騙集團臉書PO回收文騙個資 警籲：勿輕信

臉書出現電池回收廣告，標榜100顆可換行動電源，警方呼籲別上當受騙。（翻攝自臉書）

詐騙手法日新月異，就連回收電池也要騙！臉書上近期出現一則電池回收廣告，宣稱只要累積滿1百顆電池，就能夠兌換行動電源等商品。一名網友連繫後，對方要求加Line聯繫，接著提出兌換優惠，再誆騙要寄送贈品，要求網友交出姓名、電話、地址等資料。警方呼籲，民眾個資外洩，將成詐騙集團肥羊，千萬別為了小利，交出個資。

一名網友在Threads上PO文指出，自己看到臉書有回收電池的廣告，感覺比超商等地方回收價格更為優渥，便主動與對方連繫。

對方先是要求加Line聯繫，接著以寄送商品名義，要網友提供住址、聯繫電話與全名。事後想想，寄商品應該不用留手機電話，便上網爬文，發現竟是新的詐騙手法，趕緊與對方切斷聯繫。

基隆市警察局刑事警察大隊二組組長蔡皓宇指出，一般電池回收，價格不高，以3號電池為例，100顆不超過3公斤，一般通路回收價格不超過50元，若僅靠回收電池就能兌換數百元甚至上千元的行動電源，顯然不合常理。詐騙集團常常利用民眾對優惠資訊的期待，藉此騙取個人資料，務必要小心查證。

近年來，在警方宣導下，詐騙集團取得民眾個資不易，類似的詐騙手法層出不窮；就連Line上面的個人照片，都可能被詐騙集團冒用，透過照片、電話、姓名的個資，利用大數據搜索，找出民眾親友，假冒其身分，進行詐騙，不得不防。呼籲民眾千萬別貪圖小利，貿然交出個資，增加遇詐風險。

網友聯繫對方後，卻被要求加Line詳聊，並要求告知手機號碼及住家地址等個人資料。（翻攝自Threads）

