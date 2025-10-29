為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    連回收電池也要騙！詐騙集團臉書PO回收文騙個資 警籲：勿輕信

    2025/10/29 14:33 記者吳昇儒／台北報導
    臉書出現電池回收廣告，標榜100顆可換行動電源，警方呼籲別上當受騙。（翻攝自臉書）

    臉書出現電池回收廣告，標榜100顆可換行動電源，警方呼籲別上當受騙。（翻攝自臉書）

    詐騙手法日新月異，就連回收電池也要騙！臉書上近期出現一則電池回收廣告，宣稱只要累積滿1百顆電池，就能夠兌換行動電源等商品。一名網友連繫後，對方要求加Line聯繫，接著提出兌換優惠，再誆騙要寄送贈品，要求網友交出姓名、電話、地址等資料。警方呼籲，民眾個資外洩，將成詐騙集團肥羊，千萬別為了小利，交出個資。

    一名網友在Threads上PO文指出，自己看到臉書有回收電池的廣告，感覺比超商等地方回收價格更為優渥，便主動與對方連繫。

    對方先是要求加Line聯繫，接著以寄送商品名義，要網友提供住址、聯繫電話與全名。事後想想，寄商品應該不用留手機電話，便上網爬文，發現竟是新的詐騙手法，趕緊與對方切斷聯繫。

    基隆市警察局刑事警察大隊二組組長蔡皓宇指出，一般電池回收，價格不高，以3號電池為例，100顆不超過3公斤，一般通路回收價格不超過50元，若僅靠回收電池就能兌換數百元甚至上千元的行動電源，顯然不合常理。詐騙集團常常利用民眾對優惠資訊的期待，藉此騙取個人資料，務必要小心查證。

    近年來，在警方宣導下，詐騙集團取得民眾個資不易，類似的詐騙手法層出不窮；就連Line上面的個人照片，都可能被詐騙集團冒用，透過照片、電話、姓名的個資，利用大數據搜索，找出民眾親友，假冒其身分，進行詐騙，不得不防。呼籲民眾千萬別貪圖小利，貿然交出個資，增加遇詐風險。

    網友聯繫對方後，卻被要求加Line詳聊，並要求告知手機號碼及住家地址等個人資料。（翻攝自Threads）

    網友聯繫對方後，卻被要求加Line詳聊，並要求告知手機號碼及住家地址等個人資料。（翻攝自Threads）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播