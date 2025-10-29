為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    詐團車手提領80萬拒和解 法官重判3年9月

    2025/10/29 12:57 記者顏宏駿／彰化報導
    車手領得80萬元贓款，拒和解，被判3年9月徒刑。（資料照，記者顏宏駿攝）

    彰化縣張男加入詐團擔任取款和ATM領款車手，共有8人因交出和匯入款項遭提領而受害，張男賺得1萬6千元，經手的金額逾80萬元，但他未與被害人和解，法官依一罪一罰，認定張男犯下8罪，每罪刑期至少有1年2月，合併應執行3年9月。

    判決書指出，張男去年11月間透過TELEGRAM加入詐團，任務是取款車手，以及集團給予的提款卡提領贓款再交給上手。

    張男假扮投資公司收款專員，於11月19日上午11時到彰化陳姓被害人家裡收取20萬元，再交予上手並獲得4000元報酬；下午4點再到田尾鄉某超商向林姓被害人收20萬元，隨即交予監控手並獲得4000元報酬。

    上述兩案，前案法官以詐欺罪論處，判1年4月，後案以以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪論處，判1年7月。

    此外，張男於11月9、10日兩天，持上手給予的提款卡，前往彰化市及員林市ATM提領贓款，共有6位民眾受害，損失金額最多為16萬元，最少也有4萬元，總提領金額約40萬元，法官依6罪分別判處1年2月至1年3月徒刑。

    法官表示，被告正值壯年，卻不思正途獲取經濟收入，總共造成8人受害，至今未與被害人和解，考量被告的智識程度和犯行，犯罪樣態雷同，各次犯行時間接近，以實質累加方式定應執行刑，8罪應執行3年9月。

