淡水輕軌駕駛室遭「綠魔光」照射 警清查逮精神恍惚毒鴛鴦

新北市淡海輕軌驚傳遭人以雷射筆射入駕駛室，險些波及駕駛影響安全；圖為新北市捷運工程局說明，淡海輕軌配有司機員。（記者吳仁捷翻攝）

新北市淡水區淡海輕軌列車驚傳遭宛如電影「綠魔光」的雷射筆從遠處射入駕駛室，險些波及司機員眼部，威脅行車安全公安甚鉅，淡水警分局月初獲報到場，發現高樓射出綠色雷射光，循線追查，25日查獲涉案滿身刺青的蔡姓毒蟲，意外在他與王姓女友住處查獲毒品，蔡嫌疑混用毒品，精神恍惚，無法清楚交代動機，警方不排除蔡嫌吸毒到意識不清下犯案，警詢後，將蔡男依涉犯公共危險、連同女友都依違反毒品條例送辦。

淡海輕軌行控中心於15日晚間10時許報警，列車行經竿蓁林站途中（往紅樹林方向）時，駕駛室遭不明人士以雷射筆照射，威脅駕駛視線、嚴重影響行車安全；警方接獲通報後派員趕往現場查看時，專案小組還在輕軌旁大樓發現射出綠色雷射光，調閱監視器及行車記錄器畫面，訪查附近社區住戶後，鎖定輕軌沿線社區住戶58歲蔡姓男子涉有重嫌。

請繼續往下閱讀...

據了解，蔡嫌案後疑警覺被查緝，四處躲藏，專案小組蒐證多日，25日下午持搜索票到新莊區福德二街藏身處查獲蔡男，在他車上起出犯案用雷射筆，警方進一步到住處搜索，查獲1包海洛因毒品1包、殘渣袋及吸食器等證物，當場逮捕蔡嫌及44王姓女友毒鴛鴦，全案依公共危險及毒品條例送辦；蔡嫌辯稱經商、吸毒，但對持雷射筆射入淡海輕軌駕駛室，卻無法說明動機。

新北市捷運工程局表示，屬於三環三線的淡海輕軌與捷運最大的不同在於輕軌是「手動駕駛」，每車配置值班司機員操控駕駛台，為利於司機員任何狀況條件都能即時反應及操控車輛，當初設計操控台時，配備兩側電子式後視鏡、車內攝影機、速度監控、司機員人機介面及安全剎車按鈕，車輛仰賴司機操控，所以毒蟲將雷射光射入駕駛室，若傷及駕駛眼部，後果不堪想像。

淡水警分局長彭正中呼籲，以雷射筆照射大眾運輸駕駛室不僅危及行車安全，更涉嫌刑法公共危險罪，提醒民眾切勿以身試法；另將持續追查毒品來源，杜絕危害社區治安。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

新北市淡海輕軌驚傳遭人以雷射筆射入駕駛室，險些波及駕駛影響安全，警方獲報到場勘查，發現一旁大樓射出綠光（見圖），循線追查，逮獲蔡嫌與女友這對毒鴛鴦及犯案雷射筆，宣告偵破威脅大眾運輸行駛公安案。（記者吳仁捷翻攝）

新北市淡海輕軌驚傳遭人以雷射筆射入駕駛室，險些波及駕駛影響安全，警方獲報循線追查，逮獲蔡嫌與女友這對毒鴛鴦及犯案雷射筆；警方帶蔡嫌回現場勘查。（記者吳仁捷翻攝）

新北市淡海輕軌驚傳遭人以雷射筆射入駕駛室，險些波及駕駛影響安全，警方獲報循線追查，逮獲蔡嫌與女友這對毒鴛鴦及犯案雷射筆；警方帶蔡嫌回現場勘查。（記者吳仁捷翻攝）

新北市淡海輕軌驚傳遭人以雷射筆射入駕駛室，險些波及駕駛影響安全，警方獲報循線追查，逮獲蔡嫌與女友這對毒鴛鴦及犯案雷射筆；警方帶蔡嫌回現場勘查，查獲毒品。（記者吳仁捷翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法