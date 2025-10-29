為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    假SWAG街訪員搭訕2嫩妹玩「18禁挑戰」 騙進旅館性侵下場慘了

    2025/10/29 14:08 記者劉詠韻／台北報導
    士林地院審理後認定，郭男涉犯詐欺得利等4罪，合併判刑3年6月，可上訴。示意圖。（資料照）

    士林地院審理後認定，郭男涉犯詐欺得利等4罪，合併判刑3年6月，可上訴。示意圖。（資料照）

    詐欺慣犯郭姓男子假冒成人直播平台SWAG街訪特派員，在台北市街頭搭訕女子，謊稱拍攝「18禁街訪挑戰」，3分鐘用嘴或手讓他勃起即可拿獎金，實則誘騙被害人上車、進旅館猥褻甚至性侵。士林地方法院審理後，依詐欺得利等4罪判處合併應執行刑3年6月徒刑。全案可再上訴。

    檢方起訴指出，郭男去年1月9日在北市長安東路前搭訕A女，並自稱SWAG街訪特派員，謊稱只要接受幾分鐘訪問即可獲得數千元獎金。A女誤信上車，郭男開啟行車記錄器錄影，要求她「挑戰3分鐘讓他硬起來」，並強拉A女手觸摸下體，又撫摸其大腿；A女拒絕後離開，但郭男仍以匯款發獎金為由，成功索取她的IG帳號。

    然而，A女未收到獎金，反遭郭男恐嚇稱「要影片全程打馬賽克須匯4千元」，A女擔心影片外流而匯款。同年隔月7日，郭男又在北市南京西路超商前以相同手法搭訕B女，謊稱「沒錄影勃起獎金3萬、錄影成功6萬」，甚至聲稱拍「假的做愛影片」可拿獲取8萬元。

    B女誤信進入旅館，遭郭男違意脫衣、性侵。事後，郭男以影片會打馬賽克、聲紋處理為由要求先匯4萬元保證金，又反控她違約索討6千元。B女拒付並報警，警方調查後發現，郭男並非SWAG員工，且其5年內多次故意犯罪、屬累犯，將其移送法辦後，士林地檢署依加重強制猥褻、加重強制性交、恐嚇取財等罪起訴。

    士林地院審理後認定，郭男涉犯詐欺得利等4罪，合併判刑3年6月。全案可再上訴。

