罰不怕？ 無照房仲賣房遭罰30萬 第3次違規營業直接判刑

從事不動產交易的魏姓房仲，以個人名義走跳中古屋交易市場，但他沒有向主管機關申請許可，形同無照營業，兩度被抓裁罰30萬元後，魏男疑似罰不怕，持續開門作生意，第三次遭高市府地政局移送法辦後，法官依違反《不動產經紀業管理條例判》判拘役40日，得易科罰金。

判決指出，根據《不動產經紀業管理條例判》規定，經營不動產經紀業，應向主管機關高雄市政府地政局申請許可後，依法辦理公司或商業登記，並加入登記所在地之同業公會後才得以營業；2016年9月，魏男違規經營遭裁罰10萬元後，2023年5月，他又以個人名義在591房屋交易網違規經營不動產租售仲介業務，再次遭地政局裁罰20萬元。

魏男疑似罰不怕，去年7月，又在591房屋交易網以「魏先生」名義刊登不動產租售廣告共13則，另在網路平台刊登房屋出租、買賣相關資訊，並以自己申辦手機門號作為聯繫。

地政局接獲檢舉3度上門，這次沒有開罰直接將魏男移送法辦；高雄地方法院審理時，魏男坦承犯行，被法官依違反《不動產經紀業管理條例判》中「非經紀業而經營仲介業務，經主管機關為禁止營業處分後仍繼續營業者」，判拘役40日，得易科罰金，可上訴。

