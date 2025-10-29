載全家外出駕車切西瓜衝撞超商 年邁雙親、胞妹都受傷

黃姓男子今天無故駕車衝入蘆洲一間超商，撞毀公共自行車站架及超商大門、貨架，造成車上年邁雙親、胞妹受傷，車禍肇因仍待調查釐清；圖為肇事車。（記者吳仁捷翻攝）

新北市蘆洲區一早驚傳一輛客貨車起步後，從對面路口連跨兩車道，衝撞路邊Youbike站，再撞破超商大門、貨架，貨物散落一地，門框、櫃台都受損，嚇壞店員及顧客，所幸當時沒人結帳，否則後果堪慮，肇事的黃姓駕駛載著一對年邁雙親、妹妹都飽受虛驚，雙親、胞妹因撞擊受傷，警方到場，排除酒駕，黃男告知身體不適，警方將傷者送醫，持續釐清車禍肇因。

這起車禍發生在今天上午7時17分，新北市蘆洲區中山一路293號，目擊民眾說，當時看到一輛灰色客貨車從中山一路巷口開出，突然「切西瓜般」橫跨兩車道，衝入對向人行道，先撞毀公共自行車站架，再衝入超商，撞破大門才停下。

店員及顧客遭遇突如玻璃破碎、撞擊，嚇得躲避，回神後驚覺遭車衝入，嚇得辦案，消防、警方到場，發現駕駛55歲黃男駕駛客貨車不明原因衝撞超商，撞毀YouBIKE站架、超商大門、貨品散落一地。

消防、警方檢視車內，黃男搭載82歲黃父頭部擦挫傷，80歲母親鍾婦、53歲胞妹僅受輕傷，不願就醫，警方對肇事駕駛黃男酒測，沒有酒精反應，拖吊排除事故車，肇事原因、責任歸屬，仍待調查釐清。

據了解，肇事黃男辯稱身體不適，但仍需負擔賠償公共自行車站架、超商大門、貨物等損失。

圖為超商門口遭撞破。（記者吳仁捷翻攝）

