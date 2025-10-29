詭異！休旅車逆撞鐵板燒店脖子有刀傷不治 檢相驗初步排除他殺

台中何姓男子昨天駕駛休旅車自撞鐵板燒店當場死亡，脖子還出現一道刀傷，檢警相驗初步排除外力介入。（民眾提供）

台中市36歲何姓男子昨天上午10點多駕駛休旅車行經台中南區高工路，突然逆向衝進大埔鐵板燒店，警消獲報到場，發現何男卡在駕駛座明顯死亡，車內滿是血跡，脖子還有1道明顯刀傷，車內則留有1把刀子，死因相當離奇，經檢警調閱監視器，昨晚並進行相驗，發現沿途都無人坐上何男的車子，初步排除有外力介入，不過尚待相關生物跡證鑑驗結果釐清。

檢警調查，何姓男子昨天上午駕駛母親名下的休旅車，約10點多行經南區高工路，先逆向行駛在車道上，靜止停下數秒後，突然高速爆衝撞上1輛Lexus轎車，再波及路邊的機車，最後撞入鐵板燒店停下，現場一片混亂。

不過當檢警獲報趕來處理，發現何男卡在駕駛座上，原本想要趕緊協助他脫困送醫，但仔細一看發現他已明顯死亡，脖子還有一道明顯刀傷，車內則有多處血跡噴濺痕跡，右側靠近排檔桿則有1把長約20公分的染血刀子，並在車內發現何的護照、15萬元現金，死因相當詭異，將採集刀上指紋比對。

警方初步調查，發現何男昨天上午從北屯區一路開車到南區，沿途都沒有人上下車，車上行車紀錄器也疑似被關掉，沒錄到撞車瞬間。

台中地檢署檢察官昨晚進行相驗，發現死者頸部、胸部有刀刃傷，因調閱監視器，確認沿途都無人上車，初步排除有外力介入跡象，懷疑是自傷，家屬也沒意見，不過因尚待相關生物跡證鑑驗結果，昨天並未核發相驗屍體證明書。

