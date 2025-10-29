為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    詭異！休旅車逆撞鐵板燒店脖子有刀傷不治 檢相驗初步排除他殺

    2025/10/29 12:30 記者陳建志／台中報導
    台中何姓男子昨天駕駛休旅車自撞鐵板燒店當場死亡，脖子還出現一道刀傷，檢警相驗初步排除外力介入。（民眾提供）

    台中何姓男子昨天駕駛休旅車自撞鐵板燒店當場死亡，脖子還出現一道刀傷，檢警相驗初步排除外力介入。（民眾提供）

    台中市36歲何姓男子昨天上午10點多駕駛休旅車行經台中南區高工路，突然逆向衝進大埔鐵板燒店，警消獲報到場，發現何男卡在駕駛座明顯死亡，車內滿是血跡，脖子還有1道明顯刀傷，車內則留有1把刀子，死因相當離奇，經檢警調閱監視器，昨晚並進行相驗，發現沿途都無人坐上何男的車子，初步排除有外力介入，不過尚待相關生物跡證鑑驗結果釐清。

    檢警調查，何姓男子昨天上午駕駛母親名下的休旅車，約10點多行經南區高工路，先逆向行駛在車道上，靜止停下數秒後，突然高速爆衝撞上1輛Lexus轎車，再波及路邊的機車，最後撞入鐵板燒店停下，現場一片混亂。

    不過當檢警獲報趕來處理，發現何男卡在駕駛座上，原本想要趕緊協助他脫困送醫，但仔細一看發現他已明顯死亡，脖子還有一道明顯刀傷，車內則有多處血跡噴濺痕跡，右側靠近排檔桿則有1把長約20公分的染血刀子，並在車內發現何的護照、15萬元現金，死因相當詭異，將採集刀上指紋比對。

    警方初步調查，發現何男昨天上午從北屯區一路開車到南區，沿途都沒有人上下車，車上行車紀錄器也疑似被關掉，沒錄到撞車瞬間。

    台中地檢署檢察官昨晚進行相驗，發現死者頸部、胸部有刀刃傷，因調閱監視器，確認沿途都無人上車，初步排除有外力介入跡象，懷疑是自傷，家屬也沒意見，不過因尚待相關生物跡證鑑驗結果，昨天並未核發相驗屍體證明書。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播