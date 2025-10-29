為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台南90歲嬤遭棄屍嘉縣山區 今解剖無創傷

    2025/10/29 12:09 記者王善嬿／嘉義報導
    郭姓阿嬤日前被警方在台3線嘉義縣中埔鄉分水嶺附近山區尋獲。（資料照）

    郭姓阿嬤日前被警方在台3線嘉義縣中埔鄉分水嶺附近山區尋獲。（資料照）

    台南市90歲郭姓阿嬤10月19日與67歲傅姓兒子被通報為失蹤人口，失蹤第5天，警方在嘉義縣中埔鄉台3線309.5公里山區，發現郭姓阿嬤屍體被塑膠袋層層包裹，檢警相驗，傅男手法宛如真空密封包裝讓肉品「熟成」，外觀無傷勢、保存良好；嘉義地檢署檢察官今會同法醫解剖，郭姓阿嬤屍體無創傷，死因待毒藥物鑑驗確認。

    嘉檢今表示，解剖初步判斷，都沒有發現創傷證據，已採取沖洗液及組織檢體，死因仍待毒藥物鑑驗確認。

    檢警調查，90歲郭姓阿嬤與兒子傅男同住，19日傍晚5點孫女向台南市警方報案，祖母與爸爸行蹤不明，警方循線追查，21日凌晨1點，在南投縣1處民宿找到傅男，針對老母去向，傅男一下說「死掉了」一下說「丟在信義鄉塔塔加山區了」，警方循線到塔塔加山區搜索，遍尋不著郭姓阿嬤蹤影，持南投地檢署拘票將傅男拘提到案。

    22日經南投地檢檢察官、女兒勸說，傅男吐露屍體遺棄地點，23日上午10點許，嘉縣警、消沿台3線搜尋，在中埔鄉分水嶺、接近大埔阿婆灣附近山區，找到阿嬤被大型塑膠袋層層包裹屍體，嘉義地檢檢警當天進行相驗，阿嬤表情安詳，外觀無明顯刀傷、挫傷、瘀青、勒痕等傷勢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播