台南90歲嬤遭棄屍嘉縣山區 今解剖無創傷

郭姓阿嬤日前被警方在台3線嘉義縣中埔鄉分水嶺附近山區尋獲。（資料照）

台南市90歲郭姓阿嬤10月19日與67歲傅姓兒子被通報為失蹤人口，失蹤第5天，警方在嘉義縣中埔鄉台3線309.5公里山區，發現郭姓阿嬤屍體被塑膠袋層層包裹，檢警相驗，傅男手法宛如真空密封包裝讓肉品「熟成」，外觀無傷勢、保存良好；嘉義地檢署檢察官今會同法醫解剖，郭姓阿嬤屍體無創傷，死因待毒藥物鑑驗確認。

嘉檢今表示，解剖初步判斷，都沒有發現創傷證據，已採取沖洗液及組織檢體，死因仍待毒藥物鑑驗確認。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，90歲郭姓阿嬤與兒子傅男同住，19日傍晚5點孫女向台南市警方報案，祖母與爸爸行蹤不明，警方循線追查，21日凌晨1點，在南投縣1處民宿找到傅男，針對老母去向，傅男一下說「死掉了」一下說「丟在信義鄉塔塔加山區了」，警方循線到塔塔加山區搜索，遍尋不著郭姓阿嬤蹤影，持南投地檢署拘票將傅男拘提到案。

22日經南投地檢檢察官、女兒勸說，傅男吐露屍體遺棄地點，23日上午10點許，嘉縣警、消沿台3線搜尋，在中埔鄉分水嶺、接近大埔阿婆灣附近山區，找到阿嬤被大型塑膠袋層層包裹屍體，嘉義地檢檢警當天進行相驗，阿嬤表情安詳，外觀無明顯刀傷、挫傷、瘀青、勒痕等傷勢。

