為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「綠能蟑螂」別想亂搞！苗檢組聯合小組 鼓勵檢舉最高獎千萬

    2025/10/29 12:15 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗地方檢察署與相關單位組聯合訪視小組，前往縣內綠能企業社訪視交流。（圖由苗栗地檢署提供）

    苗栗地方檢察署與相關單位組聯合訪視小組，前往縣內綠能企業社訪視交流。（圖由苗栗地檢署提供）

    政府推動發展綠能，但「綠能蟑螂」事件頻傳，苗栗地方檢察署與相關單位組聯合訪視小組，前往縣內綠能企業社訪視交流，並宣導鼓勵檢舉，一旦查獲犯罪，最高有1000萬元的檢舉獎金，以防制妨害綠能產業發展之不法行為。

    苗栗地檢署檢察官楊岳都，召集地檢署政風室、法務部調查局苗栗縣調查站、苗栗縣警察局及苗栗縣政府政風處等單位，組成聯合訪視小組，昨（28）日前往縣內綠能企業社，傾聽業者意見，並透過聯繫窗口建立通報管道。

    聯合訪視小組也向業者宣導誠信經營與法令遵循的重要性，除能提升企業信譽和品牌形象之外，也能防止非法勢力趁虛而入，並提醒業者如有遇不肖公務員、民意代表或黑道人物覬覦龐大利益而藉機勒索等行為，能夠勇於檢舉以遏止不法，司法機關將全力查辦。

    檢察官並指出，一旦查獲貪瀆犯罪最高有1000萬元的檢舉獎金；檢察機關也將會依公益揭弊者保護法、證人保護法等規定，將檢舉人身分、涉及犯罪的資訊妥善保密，以保護檢舉人權益及安全，不用擔心有遭報復風險。

    苗栗地檢署強調，非常重視綠能產業的發展，將持續推動即時通報與聯繫機制，協助業者排除潛在不法勢力干擾，另外也會定期辦理綠能企業座談會，與廠商建立意見溝通之聯繫平台，營造廉能、安全的投資環境，確保綠能產業健全發展。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播