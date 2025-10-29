「綠能蟑螂」別想亂搞！苗檢組聯合小組 鼓勵檢舉最高獎千萬

苗栗地方檢察署與相關單位組聯合訪視小組，前往縣內綠能企業社訪視交流。（圖由苗栗地檢署提供）

政府推動發展綠能，但「綠能蟑螂」事件頻傳，苗栗地方檢察署與相關單位組聯合訪視小組，前往縣內綠能企業社訪視交流，並宣導鼓勵檢舉，一旦查獲犯罪，最高有1000萬元的檢舉獎金，以防制妨害綠能產業發展之不法行為。

苗栗地檢署檢察官楊岳都，召集地檢署政風室、法務部調查局苗栗縣調查站、苗栗縣警察局及苗栗縣政府政風處等單位，組成聯合訪視小組，昨（28）日前往縣內綠能企業社，傾聽業者意見，並透過聯繫窗口建立通報管道。

請繼續往下閱讀...

聯合訪視小組也向業者宣導誠信經營與法令遵循的重要性，除能提升企業信譽和品牌形象之外，也能防止非法勢力趁虛而入，並提醒業者如有遇不肖公務員、民意代表或黑道人物覬覦龐大利益而藉機勒索等行為，能夠勇於檢舉以遏止不法，司法機關將全力查辦。

檢察官並指出，一旦查獲貪瀆犯罪最高有1000萬元的檢舉獎金；檢察機關也將會依公益揭弊者保護法、證人保護法等規定，將檢舉人身分、涉及犯罪的資訊妥善保密，以保護檢舉人權益及安全，不用擔心有遭報復風險。

苗栗地檢署強調，非常重視綠能產業的發展，將持續推動即時通報與聯繫機制，協助業者排除潛在不法勢力干擾，另外也會定期辦理綠能企業座談會，與廠商建立意見溝通之聯繫平台，營造廉能、安全的投資環境，確保綠能產業健全發展。

