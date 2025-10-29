「愛的禮物」老梗還在騙 警將計就計逮車手追出百萬贓款

警方到王嫌土城工作室查扣134萬元贓款。（記者王冠仁翻攝）

邱姓女子透過網路結識1名自稱是「國際醫生」的網友，對方透過甜言蜜語聲稱寄了「愛的禮物」但卡在海關，要付手續費才能領取，邱先後匯出171萬元後，察覺有異報警。警方將計就計，要她假裝上當再約車手面交，同時派員在面交地點埋伏，果然順利逮到王姓女車手；警方突破王嫌心防，王聲稱其他犯罪所得藏匿在1處工作室，警方順利查扣到134萬元贓款。

警方調查，邱姓女子日前透過網路，輾轉認識1名男網友，對方聲稱自己是「國際醫生」，還每天對她噓寒問暖、發動柔情攻勢，2人不久就用老公、老婆互稱。隨後，男網友陸續聲稱寄了愛的禮物給她，但禮物卡在海關需要支付手續費才能領，或是聲稱自己在執行救援任務，需要她幫忙代付相關費用，前前後後騙走她171萬元。

邱事後越想越怪，報警求援，警方發現她落入詐騙集團假交友陷阱，要她將計就計，假裝繼續上當，要求要用面交方式繳款。邱與車手相約在台北捷運士林站1號出口附近面交，警方到場埋伏，果然順利逮到王姓女車手。

王落網後，警方突破她心防，她這才說出還有其他詐騙贓款，藏放在她新北市土城區的工作室；警方火速趕往查扣，順利查扣134萬元現金。警方查扣她手機，還發現她當天稍早時也跟另外1名陳姓詐騙被害人，收取18萬元贓款。

據悉，王聲稱是透過網路找工作應徵「快遞員」，每天日薪5千元，工作時就是接受「上級」指示四處去拿錢。

警方最後將王依詐欺罪嫌送辦，同時也追查幕後詐騙集團。警方呼籲，詐騙集團常以假交友、假投資等話術博取民眾信任，再以急需用錢或救援費用為由騙取款項。民眾若遇可疑情形，請提高警覺，勿輕信陌生人言語，並可隨時撥打165反詐騙專線或至就近派出所諮詢、報案，共同防制詐騙犯罪。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方埋伏逮捕王嫌。（記者王冠仁翻攝）

