    全國首例！蝦皮智取店收銀機整台搬走 棄置海邊滅證2嫌落網

    2025/10/29 11:54 記者廖雪茹／新竹報導
    嫌犯將整台蝦皮智取機以工具拆卸後搬上車，得手後載往新豐海邊棄置於樹叢間。（新湖警分局提供）

    嫌犯將整台蝦皮智取機以工具拆卸後搬上車，得手後載往新豐海邊棄置於樹叢間。（新湖警分局提供）

    全國首件蝦皮智取店自助收銀竊盜案偵破！新竹縣湖口、新豐地區今年8月間發生多起竊案，特別的是嫌犯以工具拆卸將整台蝦皮智取機後搬上車，得手後載往新豐海邊棄置於樹叢間，新湖警分局抽絲剝繭追查，最終將涉案的49歲馬男與44歲歐男2名嫌犯逮捕送辦。

    新竹縣政府警察局新湖分局表示，今年8月間，陸續接獲新豐、湖口地區民眾報案，指稱汽、機車竊案頻傳，期間更接連發生多起蝦皮智取店自助收銀機遭竊案件。由於犯案手法特殊，分局長黃政龍高度重視，立即指示成立專案小組，全力偵辦。

    警方調閱周邊監視器影像後，發現同一組犯嫌接連犯案，行跡遍及新豐、湖口兩地。2名嫌犯駕駛失竊自小貨車，將整台蝦皮智取機以工具拆卸後搬上車，得手後載往新豐海邊棄置於樹叢間，企圖湮滅證據。

    雖然嫌犯行蹤不定，且不斷竊車更換交通工具，但專案小組鍥而不捨，持續比對監視畫面及沿線影像，最終鎖定馬男與歐男2嫌身分，報請新竹地方檢察署指揮偵辦，日前將2人拘提到案，查扣犯罪工具及毒品等證物。

    警方調查指出，2人先後竊取汽、機車作為犯案代步工具，除犯下多起交通工具竊盜外，更大膽竊走整台智取機棄置海邊。全案依涉嫌《刑法》加重竊盜罪及《毒品危害防制條例》移送地檢署偵辦。

    新湖警分局呼籲，商家應加強店外監視器照明與設備固定，提升防竊安全；民眾若發現可疑人車，請立即報警通報，共同維護社區治安，防範類似案件再度發生。#

    新湖警分局抽絲剝繭追查，最終逮捕馬姓和歐姓2嫌山送辦。（新湖警分局提供）

    新湖警分局抽絲剝繭追查，最終逮捕馬姓和歐姓2嫌山送辦。（新湖警分局提供）

    新竹縣新湖警分局抽絲剝繭追查，最終逮捕2嫌並查扣相關證物。（新湖警分局提供）

    新竹縣新湖警分局抽絲剝繭追查，最終逮捕2嫌並查扣相關證物。（新湖警分局提供）

