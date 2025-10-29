對「大嫂」伸鹹豬手？宜蘭男被私設刑堂餵尿、毆打拍片上網羞辱

宜縣余姓男子（中）涉嫌私設刑堂對李姓友人施虐，昨晚被警方查獲。（圖由警方提供）

宜蘭縣31歲余姓男子偕同李姓男子到民宿開趴，聚會結束，李男被指攙扶被暱稱「大嫂」的女子上車時伸出鹹豬手，事後遭余男私設刑堂餵尿、毆打，再拍成影片上網；不料畫面外流，昨天深夜被警方查獲函送法辦。

據了解，余姓男子、李姓男子一行人，昨天凌晨到宜蘭縣一家民宿開趴，被眾人稱為「大嫂」的女子也應邀出席，酒過三巡後，「大嫂」要先行離席，李男攙扶她上車時，疑似有不當肢體碰觸，目擊者質疑伸出鹹豬手，余男憤而將李男帶回羅東住處私設刑堂教訓。

余姓男子質問李男為何吃「大嫂」的豆腐，接著對他拳打腳踢，並餵尿、剪頭髮加以羞辱，現場有人掌鏡拍攝，隨即將影片PO上個人網路社群，設定為限時動態供人瀏覽，但畫面外流，被警方盯上。

羅東警分局循線查出余男身分，昨晚深夜11多點將他帶回詢問。經初步調查，余男與李男是熟識友人，昨天凌晨民宿聚會結束，李男攙扶一名女子上車時發生摩擦引發爭端，警方詢問後，依妨害自由、傷害罪嫌函送宜蘭地檢署偵辦，是否有共犯還要進一步調查？至於被施虐的李姓男子，全身多處傷勢，送醫救治已無大礙。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒，禁止酒後駕車☆

