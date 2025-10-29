澎湖疑失聯印尼漁工成海中浮屍 檢警採證釐清死因

風櫃東漁港發現失聯外籍漁工遺體，現場拉起封鎖線。（民眾提供）

馬公風櫃東漁港27日傳出外籍漁工失聯，雖然船長緊急通報安檢、警消到場搜尋，但潛水人員3次下海搜尋都未有發現，一度懷疑成為逃逸外勞，不料今（29）日外勞遺體浮出海面，發現位置就在漁船旁邊，奇怪的是多次在漁船旁下海搜索，都未有所獲，卻自行浮上水面，讓人匪夷所思。

風櫃東港漁船的船長，在27日接近中午準備出港，發現外籍船員失蹤，詢問在港其他外勞均不知道其所蹤，船長怕外勞失足落海，所以打118及119報案協助尋找，岸巡及消防派出人員至港區搜索，但多次下海尋找都未有所獲。

由於船長表示，前一天剛發薪水，人可能就逃逸了，已循外勞逃逸程序通報，岸巡及消防人員白忙ㄧ場都收隊了！但仍在黃金72小時搜救時間內，連日來安檢所都派員前往港區巡邏，尋找失聯人員下落。

皇天不負有心人！今日上午7時50分左右，在風櫃東漁港，失聯外籍漁港浮出海面，岸巡人員在現場拉起封鎖線，打撈一名男性遺體，澎南消防隊及鎖港派出所也到現場，後經確認為日前失聯的印尼籍漁工，遺體送往菊島福園冰存，並通報澎湖地檢署檢察官進行相驗，以釐清死因。

警方鑑識小組出動，釐清失聯外勞死因。（民眾提供）

