逃家少女沒錢付車資 色運將伸狼爪猥褻判3年10月定讞

最高法院。（資料照）

新北市一名少女3年前搭計程車逃家，沒錢付車資，陳姓運將要求她陪酒，還3度對她強行猥褻，由於少女向運將謊稱18歲，運將不知她實際年齡，最高法院維持二審判決，依利用駕駛運輸交通工具機會犯強制猥褻罪，判刑3年10月定讞。

判決指出，有傷害、公共危險記錄的陳男，2022年5月18日凌晨1時許，開計程車於新北市三重區三和國中捷運站附近，搭載被害少女與她的2名朋友，前往鶯歌友人住處。

請繼續往下閱讀...

抵達後，3人都無錢支付車資，陳男竟命被害少女上車，開車離去，利用她逃家、不想進警局且身無分文的弱點，要求她陪他喝酒，在車上對她伸出狼爪，撫摸其大腿、下體、胸部，他用口罩遮住對方眼睛強迫口交，推倒以下面摩擦其私處。

少女事後報警，陳男僅承認有摸腰、手、肩、大腿「吃豆腐」，否認強行猥褻，且她自稱18歲，不知她未成年。

二審高等法院審酌陳男為滿足慾念，在計程車上對少女強制猥褻，致少女身心受創，犯後否認犯行，將陳判刑3年10月；最高法院駁回陳男上訴定讞。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法