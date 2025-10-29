為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    圓山大飯店出現「持刀怪客」 拿刀砍樹動機是「擋住視線」

    2025/10/29 10:53 記者王冠仁／台北報導
    李男開車到圓山大飯店持刀砍樹。（記者王冠仁翻攝）

    李男開車到圓山大飯店持刀砍樹。（記者王冠仁翻攝）

    李姓男子某天清晨時刻開車前往台北市圓山大飯店，他忽然下車從車中拿出一把刀械，對著路旁的路樹揮砍，飯店人員發現他的怪異行為後報警。轄區警方趕到，他聲稱樹枝會刮傷他的車子，也會擋住視線，所以要砍樹；警方認為他雖然沒有傷人，但他無故攜帶刀械違反社會秩序維護法，因此將他送辦，近日法院也因此對他裁處1萬6千元的罰鍰。

    北市警中山分局圓山派出所在今年9月4日清晨5時許接獲報案，圓山大飯店人員聲稱，有一名身穿白色短褲、上身赤裸的男子，無端拿著一把刀在飯店旁砍樹，行徑怪異。

    轄區員警趕到現場，隨即發現這名李姓男子。員警問他是否有喝酒，他聲稱沒有喝酒，還說自己剛洗完三溫暖後就開車上來圓山大飯店，發現該處路樹的枝葉茂密，恐怕會刮傷他的車子，也會阻礙開車視線，於是拿出刀子來砍樹。

    警方說，李並非圓山大飯店員工，近來也跟飯店沒有糾紛，他雖然行為怪異，但面對警方詢問，都能正常交談。他雖然聲稱砍樹是因為枝葉阻擋行車視線，但他持有的刀械並非專門修剪樹枝的工具，警方認為他的行為違反社會秩序維護法第63條「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」，因此最後將他依法裁處。

    中山分局呼籲，民眾無正當理由攜帶具殺傷力器械實屬違法行為，警方針對此類事件，絕對嚴辦到底，決不寬貸。

    警方查扣李男的刀械。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣李男的刀械。（記者王冠仁翻攝）

