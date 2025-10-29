為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    又是酒駕！馬公小客車凌晨自撞翻覆 2年輕男女脫困送醫

    2025/10/29 11:25 記者劉禹慶／澎湖報導
    酒駕肇事車輛先撞擊路旁公共電器設施，再撞擊圍牆翻覆。（馬公警分局提供）

    酒駕肇事車輛先撞擊路旁公共電器設施，再撞擊圍牆翻覆。（馬公警分局提供）

    又是酒駕惹的禍！澎湖縣道203線4.45公里處（東衛段）今（29）日凌晨近4點發生一聲巨響，劃破夜晚寧靜，1輛白色自小客車翻覆路邊，旁邊還有不少道路電器設施碎片，但車內2人滿身是血，自行由車內爬出，經路人協助送醫，但警方循線前往醫院，經酒測年輕駕駛有酒精反應，依公共危險罪等函送偵辦。

    馬公警分局調查指出，今日凌晨3時53分許，在縣道203線4.45公里處（東衛段），1部白色自小客車附載1人沿縣道203線東衛往安宅方向行駛，行至肇事地點，自撞路旁電器設備，造成駕駛（92年次、男、白沙鄉人）及附載人共2人受傷，送三總澎湖分院就醫。

    根據目擊者指出，自小客車車速相當快，連續撞擊路旁交通號誌電器設施，導致碎片四散，隨後自撞圍牆翻覆，全身是血的2名年輕人，自行由車內爬出，並在路人協助下緊急送醫搶救，但有聞到濃濃酒味，疑似酒駕肇事。

    澎湖縣政府消防局表示，馬公市東衛里統一超商往安宅里路段（縣道203號）自小客車禍案件，張姓（駕駛）：男、23歲、住白沙鄉、臉部擦傷1x1公分及撕裂傷1x2公分，頸部無壓痛可自行走上車，送三總澎湖分院。張姓乘客：女、25歲、住白沙鄉、四肢多處擦傷，意識清楚，表示拒絕送醫。員警則前往醫院，為駕駛進行酒駕呼氣測試，駕駛有飲酒（酒測值0.28mg/l），已觸犯公共危險等罪嫌，依法製作筆錄函送地檢署繼續偵辦，相關罰則及刑事責任、公共設施賠償等，一樣都跑不掉。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

