為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    鑽直銷公司系統漏洞 前財務長狠撈9千多萬

    2025/10/29 10:57 記者黃佳琳／高雄報導
    亞洲第二大直銷公司前財務長鑽系統漏洞，從公司140項價值8千多萬的產品。（記者黃佳琳翻攝）

    亞洲第二大直銷公司前財務長鑽系統漏洞，從公司140項價值8千多萬的產品。（記者黃佳琳翻攝）

    曾任亞洲第二大直銷公司財務長的劉姓男子，離職後借用他人會員帳號，自創直銷小團體後，向公司訂了8456萬的產品，劉男收到貨後，再利用前部屬的後台管理權限，把產品「未付款」改為「已付款」，除了A走產品外，還賺進554萬獎金，總共從公司A走9010萬元，劉落網後坦承犯行，被法官依違反商業會計法等罪判刑2年8月。

    判決指出，劉姓男子於2023年5月從公司財務長職位離職後，私下向不知情的友人借用公司會員帳號，建立起由他操控的13人直銷組織，再以組織名義向公司訂了8456萬的蜂蜜、豬肉鬆等140項產品，將產品寄到鼓山區倉庫內存放，準備伺機售出變現牟利。

    劉男安置好產品後，確認前財務部的下屬沒有登出帳號密碼的習慣，於是再利用遠端操作方式，登錄公司後台系統，將他訂貨的產品從「未付款」改為「已付款」，讓公司出現呆帳平白損失8千多萬的貨款，但劉男還不知足，再以13人直銷組織名義，申請到554萬獎金，滙入前妻和女兒的帳戶裡。

    公司查覺異狀後報案，檢調獲報前往劉男住處搜索時，劉男竟把手機藏起來，謊稱自己沒有隨身帶手機的習慣，害調查官為了找到他的手機，一度冒著生命危險爬進大樓水塔裡搜索，才在劉男住處大樓的頂樓和逃生梯找到手機，並在手機裡找到關鍵事證。

    高雄地方法院審理時，劉男坦承犯行，法官認為他未與公司調解成立，也沒有取得公司諒解，違反商業會計法判刑2年8月，另涉偽造文書部分判刑10月，得易科罰金，可上訴。

    調查官冒險爬上大樓水塔找尋劉男藏暱的手機。（記者黃佳琳翻攝）

    調查官冒險爬上大樓水塔找尋劉男藏暱的手機。（記者黃佳琳翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播