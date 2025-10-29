鑽直銷公司系統漏洞 前財務長狠撈9千多萬

亞洲第二大直銷公司前財務長鑽系統漏洞，從公司140項價值8千多萬的產品。（記者黃佳琳翻攝）

曾任亞洲第二大直銷公司財務長的劉姓男子，離職後借用他人會員帳號，自創直銷小團體後，向公司訂了8456萬的產品，劉男收到貨後，再利用前部屬的後台管理權限，把產品「未付款」改為「已付款」，除了A走產品外，還賺進554萬獎金，總共從公司A走9010萬元，劉落網後坦承犯行，被法官依違反商業會計法等罪判刑2年8月。

判決指出，劉姓男子於2023年5月從公司財務長職位離職後，私下向不知情的友人借用公司會員帳號，建立起由他操控的13人直銷組織，再以組織名義向公司訂了8456萬的蜂蜜、豬肉鬆等140項產品，將產品寄到鼓山區倉庫內存放，準備伺機售出變現牟利。

請繼續往下閱讀...

劉男安置好產品後，確認前財務部的下屬沒有登出帳號密碼的習慣，於是再利用遠端操作方式，登錄公司後台系統，將他訂貨的產品從「未付款」改為「已付款」，讓公司出現呆帳平白損失8千多萬的貨款，但劉男還不知足，再以13人直銷組織名義，申請到554萬獎金，滙入前妻和女兒的帳戶裡。

公司查覺異狀後報案，檢調獲報前往劉男住處搜索時，劉男竟把手機藏起來，謊稱自己沒有隨身帶手機的習慣，害調查官為了找到他的手機，一度冒著生命危險爬進大樓水塔裡搜索，才在劉男住處大樓的頂樓和逃生梯找到手機，並在手機裡找到關鍵事證。

高雄地方法院審理時，劉男坦承犯行，法官認為他未與公司調解成立，也沒有取得公司諒解，違反商業會計法判刑2年8月，另涉偽造文書部分判刑10月，得易科罰金，可上訴。

調查官冒險爬上大樓水塔找尋劉男藏暱的手機。（記者黃佳琳翻攝）

