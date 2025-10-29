為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中這路口有魔咒？ 才發生BMW暴衝傷亡 又傳酒駕逆向車禍4傷

    2025/10/29 11:01 記者許國楨／台中報導
    陳男酒駕逆向衝到對向車道，碰撞2汽機車釀4傷。（民眾提供）

    陳男酒駕逆向衝到對向車道，碰撞2汽機車釀4傷。（民眾提供）

    台中西區五權路、五權西路口又出事！28日晚間一輛轎車逆向衝撞2汽機車釀4傷，肇事駕駛酒測值嚴重超標，被依公共危險罪嫌移送法辦，令人驚訝的是，就在不到20天前，同一路口才發生一起奪命車禍，一輛BMW暴衝撞入茶葉行，釀成高齡母子1死1傷悲劇，該路口彷彿成了「魔咒路段」。

    這起最新事故發生在28日晚間7時40分，55歲陳男當時駕駛轎車，搭載60歲林姓友人沿五權路往林森路方向行駛，行經五權路、五權西路口時突逆向闖入對向車道，當時車流正多，其他駕駛根本來不及閃避，接連撞上50歲施姓女子的休旅車與23歲陳姓騎士的機車。

    猛烈撞擊造成4人手腳或頭部擦挫傷，所幸皆意識清醒，但現場滿地碎片、擔架橫陳車陣間，警消忙著搶救傷者，畫面怵目驚心，經酒測，陳男酒測值高達1.01毫克，遠超法定標準，施女與騎士酒測值皆為零，警方除立即封鎖現場蒐證，也調閱路口監視畫面還原經過，強調將依法嚴懲酒駕行為，持續強化路口巡查與取締。

    回顧10月9日凌晨，同一處路口也曾發生重大車禍，當時43歲劉姓男子駕駛BMW失控，直衝路口茶葉行，造成屋內睡下舖87歲老母親當場死亡、睡上舖61歲兒子受傷，如今相隔不到20天，再度傳出酒駕逆向撞車事故，讓附近居民驚呼「這路口是不是被詛咒了！」

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    發生酒駕逆向車禍的路口。（民眾提供）

    發生酒駕逆向車禍的路口。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播