台中這路口有魔咒？ 才發生BMW暴衝傷亡 又傳酒駕逆向車禍4傷

陳男酒駕逆向衝到對向車道，碰撞2汽機車釀4傷。（民眾提供）

台中西區五權路、五權西路口又出事！28日晚間一輛轎車逆向衝撞2汽機車釀4傷，肇事駕駛酒測值嚴重超標，被依公共危險罪嫌移送法辦，令人驚訝的是，就在不到20天前，同一路口才發生一起奪命車禍，一輛BMW暴衝撞入茶葉行，釀成高齡母子1死1傷悲劇，該路口彷彿成了「魔咒路段」。

這起最新事故發生在28日晚間7時40分，55歲陳男當時駕駛轎車，搭載60歲林姓友人沿五權路往林森路方向行駛，行經五權路、五權西路口時突逆向闖入對向車道，當時車流正多，其他駕駛根本來不及閃避，接連撞上50歲施姓女子的休旅車與23歲陳姓騎士的機車。

請繼續往下閱讀...

猛烈撞擊造成4人手腳或頭部擦挫傷，所幸皆意識清醒，但現場滿地碎片、擔架橫陳車陣間，警消忙著搶救傷者，畫面怵目驚心，經酒測，陳男酒測值高達1.01毫克，遠超法定標準，施女與騎士酒測值皆為零，警方除立即封鎖現場蒐證，也調閱路口監視畫面還原經過，強調將依法嚴懲酒駕行為，持續強化路口巡查與取締。

回顧10月9日凌晨，同一處路口也曾發生重大車禍，當時43歲劉姓男子駕駛BMW失控，直衝路口茶葉行，造成屋內睡下舖87歲老母親當場死亡、睡上舖61歲兒子受傷，如今相隔不到20天，再度傳出酒駕逆向撞車事故，讓附近居民驚呼「這路口是不是被詛咒了！」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

發生酒駕逆向車禍的路口。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法