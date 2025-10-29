「囝仔公」頭上動土！拿貢香連偷5金牌 得手140萬仍栽了

南投「囝仔公廟」萬善堂發生竊案，嫌犯利用貢香勾走神尊上的金牌，連同香油錢共偷走140萬元。（圖由草屯警方提供）

南投中寮鄉「囝仔公廟」萬善堂，因求財聞名香火鼎盛，但近日廟內萬善爺神尊的5面金牌，卻遭人以貢香勾走，連同香油錢共遭竊140萬元，轄區草屯分局獲報追緝，調閱監視器循線逮捕台中市48歲葉姓竊嫌，訊後依竊盜罪移送法辦。

中寮萬善堂主祀萬善爺，又稱「囝仔公」，被稱作台灣本土財神爺，加上隔壁就是知名的「泡麵土地公」石龍宮，因而香火鼎盛，也因此遭宵小覬覦。

草屯警方表示，葉嫌因缺錢花用，近日竟在3天內分2次前往行竊，利用廟內長度較長的貢香，拿來當作勾取神尊金牌的工具，一連偷走3大2小共5面金牌，價值約130萬元，並徒手將功德箱的鎖頭解開後，竊取香油錢10萬元，廟方則在整理廟內環境發現遭竊約140萬元，趕緊報案追查。

警方說，事後調閱廟方及周邊路口監視器，在掌握行竊的葉嫌動向與犯案機車後，立即部署警網前往台中市區攔截，並順利壓制逮捕，葉嫌落網供稱有向神明擲筊獲准才會偷竊，令承辦員警啼笑皆非，初步調查部分金牌已遭典當，香油錢則被花光，全案訊後依竊盜罪移送南投地檢署偵辦。

南投「囝仔公廟」萬善堂發生金牌、香油錢竊案，警方鎖定葉姓犯嫌後，部署警網順利逮捕歸案。（圖由草屯警方提供）

