    首頁 > 社會

    護理師找兼職被洗腦投資虛擬貨幣 向男友借百萬驚覺有詭逮車手

    2025/10/29 10:31 記者陸運鋒／台北報導
    警方配合雙方相約面交時，將前來取款的吳姓車手逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

    警方配合雙方相約面交時，將前來取款的吳姓車手逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市1名王姓護理師日前在社群平台尋求兼職工作時，卻被詐騙集團成員洗腦投資虛擬貨幣，1個多月左右損失41萬元，直到她向男友借款100萬元時，才驚覺受騙報案，警方配合將對方誘出面交後，逮捕取款的吳姓車手送辦，內湖警方今公布查緝過程。

    警方調查，從事護理工作28歲王姓女子，上月中旬在社群Threads尋求兼職工作，卻被詐團成員邀請加入Line兼職群組，並不斷洗腦可投資虛擬貨幣賺錢，而王女下載虛擬貨幣交易APP後，陸續轉帳2次及面交1次款項共41萬元。

    據查，王女見虛擬帳戶顯示賺錢，還真以為投資得利，但準備轉為現金提領時，對方卻告知操作錯誤，需補繳手續費100萬元，王女便向男友借款百萬，男友發覺有異後陪同向警方報案。

    據指出，警方獲報後即與王女合作佈線，於本月中旬相約對方在內湖路1段某巷內交易，待65歲吳姓車手現身取款時，埋伏警力隨即上前將其逮捕，並扣得收據、手機等證物。

    警詢時，吳嫌稱是在網路找工作，依照公司指示前來取款，且每日工作4小時，可獲2000元酬勞，警詢後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

    警方呼籲，詐騙手法推陳出新，民眾切勿輕信網路投資或高報酬兼職訊息，若有可疑情形，應即撥打165反詐騙專線或110報案查證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

