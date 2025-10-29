為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    前夫出軌協議離婚！ 前妻「一約定」求償百萬僅獲賠25萬

    2025/10/29 10:09 記者吳昇儒、王定傳／新北報導
    法官審理後，認為前夫與小三各需賠償羅婦25萬元，但因羅婦與丈夫的協議書中已載明，拋棄對丈夫的侵害請求權，故僅小三需賠償25萬元。（記者吳昇儒攝）

    新北市一名羅姓婦人與丈夫結婚22年，去年卻發現丈夫外遇，身形暴瘦，最終雙方協議離婚，並約定夫妻共同購買的房屋，需登記於羅婦名下。事後，羅婦對前夫、小三提告，索賠1百萬元。法官審理後，認為前夫與小三各需賠償羅婦25萬元，但因羅婦與丈夫的協議書中已載明，拋棄對丈夫的侵害請求權，故僅小三需賠償25萬元。

    羅婦提告主張，與丈夫結婚22年，但對方卻於2023年9月起，與小三持續發生性關係，導致夫妻雙方於去年11月28日協議離婚，因此要對前夫及小三提出侵害配偶權告訴，向兩人求償1百萬。

    羅婦前夫則宣稱，當時事先協議好之後，兩人才前往戶政事務所登記離婚，且簽下的協議書中也載明，需將購買的預售屋登記在前妻名下，而前妻則需拋棄對自己損害賠償請求權，而對於小三的請求權亦已消滅。

    法官審理後認為，羅婦前夫出軌屬實，且有多張照片為證，但因羅婦與前夫於離婚協議書載有「雙方互相拋棄民事上損害賠償請求權、夫妻剩餘財產請求權」等語，因此認定羅婦對前夫的侵權行為損害賠償請求權已經拋棄，不得再對前夫請求。

    而前夫外遇對象與有妻之人交往並發生性行為，逾越一般友人正當交往分際，確實有侵害羅婦配偶權，因此對其請求賠償，即屬有據。

    法官認定，羅婦前夫及其外遇對象，共需賠償羅婦50萬元，但因前夫部分雙方已協議拋棄請求權，故前夫外遇對象需賠償羅婦25萬元，全案仍可上訴。

