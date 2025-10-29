為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    路面刨除害騎士摔車受重傷 判屏縣府國賠67萬

    2025/10/29 08:54 記者李立法／屏東報導
    陳姓騎士在路面刨除路段摔車受重傷提國賠，屏東地院判屏縣府要賠67萬多元。（記者李立法攝）

    陳姓男子騎機車行經正進行路面刨除工程的路段時，因路面高低不平，陳男失控摔車導致顱內出血，陳男認為施工路段未設置相關警示標誌，道路管理機關屏東縣政府有疏失，提告要求國賠376萬多元，屏東地院審理後，認為縣府在管理上有欠缺，應負部份過失責任，判賠67萬多元，可上訴。

    陳男3年多前騎機車行經屏東縣內埔鄉里南路時，該路段正進行路面刨除工程，因路面高低不平，陳男失控摔車導致顱內出血，治療出院後被送至安養中心，需長期照顧，失去自由行動能力，陳男認為該路段未設置施工及警示標誌，管理單位屏東縣政府顯有疏失，提告求償醫藥、照護及精神撫慰金共376萬2928元。

    屏東縣政府則強調施工單位在施工路口擺放三角錐，禁止人車進入，並有現場相片為證，陳男求償實屬無據。屏東地院認為，依現場相片來看，路口雖有擺設三角錐，但僅有警示作用，不足以封閉或管制道路，屏東縣政府在管理上有欠缺，應負75%過失責任，陳男騎乘機車未戴安全帽也有過失，依全案情狀，屏縣府應賠償67萬5584元。

