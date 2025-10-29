又燒！苗栗西山垃圾場清晨大火 狂燒千平方米

苗栗市西山垃圾掩埋場，今（29）日清晨4點多發生火警，苗栗縣政府消防局獲報後，派遣消防人車前往灌救，目前火勢控制，燃燒範圍約1000平方公尺。（圖由民眾提供）

苗栗縣消防局於今天凌晨4點17分許，接獲通報指苗栗市西山垃圾場發生火警，派遣苗栗、特搜及公館消防分隊人車前往。經3個小時多灌救，目前火勢控制，初估現場燃燒範圍約1000平方公尺，持續滅火中。

起火原因有待火勢撲滅後進一步調查釐清，消防局也提醒，時序深秋，東北季風增強，風勢易助長火勢，請切勿隨意露天燃燒及注意火星，避免造成災害。

苗栗市西山垃圾掩埋場近年來多次發生火災，最近一次於9月1深夜，經消防及市公所協力灌救及燃燒物隔離，於2日凌晨4點30分獲得控制。如今又再發生，公所強調，再次凸顯垃圾場活化的迫切性，籲請中央能補助經費，全力推動掩埋場活化計畫。

