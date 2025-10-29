為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    獨家》隧道驚見「人形鬼影」差點摔車 基隆男拍照跑去找媽祖求解

    2025/10/29 07:16 記者楊心慧／台北報導
    基隆市一名賴姓男子於本月26日晚間經過中山隧道時，竟看到正面、對著車道而立的「人形鬼影」，嚇得他差點摔車。（民眾賴先生授權提供）

    基隆市一名賴姓男子於本月26日約晚間7點時經過中山隧道，竟看到「背對著車道」模樣嚇人的身影，當下嚇到差點摔車，所幸穩住車頭才沒釀成大禍，他一度認為遇到鬼，過幾十分鐘回程再度看到那個身影，卻是「正面」對著車道而立，最後他拿起手機拍下駭人的一幕，在心神不寧的狀態下，他還跑去媽祖廟擲杯確認是不是遇到鬼，結果媽祖給了聖杯、說是人為，他也呼籲民眾，萬聖節若裝扮嚇人，應避免晚間到處遊蕩，以免釀禍。

    賴先生受訪表示，當天他只是要去中華路的超商買東西，行經中山隧道時，看到一個「背對著車道」的身影，當下被嚇了一跳，心裡閃過的第一個念頭是：「我是不是看到不該看的？又或者，那是有人在扮裝？」

    賴先生說，他買完東西從超商返回時，再次經過同一個隧道口，這次這個「身影」卻是正面對著車道而立，當下雖趕著回去，但心裡仍覺得毛毛的，便趕緊拿起手機拍下那一幕，只為了事後確認到底是遇到了什麼？

    「我越想越不安，為了確認是人為，還是看到不該看的，他隔天還特別跑去媽祖廟問媽祖娘娘，結果得到聖杯，說是人為」賴先生強調，或許可能有人會覺得這是修圖，但若隧道有監視器應該可以證實確有此事，他也想藉此呼籲，萬聖節的裝扮難免，但若是半夜以恐怖裝扮遊蕩，萬一嚇到人釀出人命可不是開玩笑，希望大家能有公德心。

    法界人士表示，若「蒙面、偽裝或以其他方法驚嚇他人、危害公共安寧」，恐違反《社會秩序維護法》，萬一釀禍則有可能涉嫌《刑法》的過失致死、過失傷害、故意傷害或恐嚇、公共危險或妨害交通的相關處罰。

