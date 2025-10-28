10/28 大樂透、今彩539頭獎雙雙摃龜！中秋加碼開3組

10月28日開獎的第114000100期大樂透和第114000261期今彩539頭獎皆摃龜。（台彩提供；本報合成）

10月28日開獎的第114000100期大樂透和第114000261期今彩539頭獎皆摃龜。大樂透中秋100萬元加碼開3組。

第114000100期大樂透中獎號碼「05、08、11、12、18、39，特別號：37」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共116注中獎，每注可得2萬4570元；肆獎共197注中獎，每注可得93002元；伍獎共4749注中獎，每注可得2000元；陸獎共5255注中獎，每注可得1000元；柒獎共4萬9733注中獎，每注可得400元；普獎共7萬5487注中獎，每注可得400元。

請繼續往下閱讀...

第114000100期49樂合彩中獎號碼為「05、08、11、12、18、39」。四合共5注中獎，每注可得20萬元；三合共111注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3901注中獎，每注可得1250元。

第114000261期今彩539中獎號碼為「18、20、25、29、31」。頭獎摃龜；貳獎共127注中獎，每注可得2萬元；參獎共4781注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬8208注中獎，每注可得50元。

第114000261期39樂合彩中獎號碼為「18、20、25、29、31」。四合共1注中獎，可得21萬2500元；三合共93注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6596注中獎，每注可得1500元。

第114000261期3星彩中獎號碼為「633」。壹獎共86注中獎，每注可得5千元。

第114000261期4星彩中獎號碼為「7657」。壹獎共20注中獎，每注可得5萬元。

大樂透中秋加碼100組100萬元開出3組，總中獎注數3注，3組皆單注中獎，可得獎金100萬元。台彩說，大樂透中秋加碼100萬獎項尚有5組未開出，將於下期（31日）繼續加開。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

相關連結請見︰

大樂透中秋加碼「100組100萬」號碼組合對中情形

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法