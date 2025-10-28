為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    因應鹽埔港區救援而生 第5海巡隊首個本島分隊鹽埔港成立

    2025/10/28 22:04 記者陳彥廷／屏東報導
    海巡署艦隊分署第五海巡隊在鹽埔安檢所增設「鹽埔分隊」，兩單位合署辦公。（海巡署提供）

    海巡署艦隊分署第五海巡隊在鹽埔安檢所增設「鹽埔分隊」，兩單位合署辦公。（海巡署提供）

    屏東東港鹽埔漁港出入漁船眾多，但多年來不時傳出漁船火警，為迅速防範可能的火警或是機動進行海上救援，海巡署艦隊分署第五海巡隊於鹽埔安檢所增設該隊首個本島分隊，今天正式揭牌，現場並展示在多起火警中起到作用的消防多功能巡防艇，從海上救援，也讓火警能岸、海雙向撲滅火勢。

    第五（高雄）海巡隊鹽埔分隊揭牌典禮今天由艦隊分署黃宣凱分署長親自主持，並邀請莊瑞雄立法委員辦公室主任莊石川、海巡之友總會艦隊分會長朱漢埕及顧問、南部分會副會長林伯瑜及顧問、海巡署南部分署蔡勝利副分署長、屏東縣海洋及漁業事務管理所林柏辰所長、新園鄉公所主秘阮志光及漁會理事長、幹部與地方人士蒞臨。

    2020年6月成立的鹽埔小隊，屢次成功處理重大案件，因應案件能量增加，正式升編為「鹽埔分隊」，可即時應處各類突發狀況，還可配合護漁、治安維護及海難救助效能，為屏東沿海安全注入新能量。

    由於第五海巡隊之前的兩個分隊分別位於東、南沙群島，綜觀全台各海巡隊，也少有本島分隊，但因鹽埔漁港位置特殊，才會設立該隊首個本島分隊，另因應漁港火警而生，艦隊分署表示，所配置的2艘沿岸多功能艇皆具備高速與高機動特性，艇長11.56公尺、艇寬3.4公尺、排水量5.71噸，採堅固的玻璃纖維材質建造，搭載3具300匹馬力主機，最高航速可達45節（約83公里）。艇上配有手提式移動消防泵，最大噴射距離逾20公尺，除可於港區或沿岸海域火警時即刻投入滅火任務外，亦能執行人員落海救援、污染防制與查緝走私、偷渡等任務，持續展現海巡守護藍色國土的決心與行動力。

    海巡署艦隊分署第五海巡隊鹽埔分隊的多功能艇，已在多場漁船火警展現救援能量。（海巡署提供）

    海巡署艦隊分署第五海巡隊鹽埔分隊的多功能艇，已在多場漁船火警展現救援能量。（海巡署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播