金門大膽竊賊偷電纜害用戶不來電 金湖警逮人、台電頒加菜金

台電金門區處處長顏國俊（左四）率員前往金湖分局頒發3萬元加菜金，感謝破案有功人員，由分局長王貞惠（右三）代表接受。（記者吳正庭攝）

金門2名大膽電纜竊嫌，去年4月從金沙鎮1處電線桿偷走350公尺電纜線要變賣，被台電公司金門區營業處智慧電表比對測知，案經金門縣警察局金湖分局循線偵破；台電金門區處處長顏國俊今天專程前往分局頒發3萬元加菜金，感謝破案有功人員。

台電金門區處去年辦理智慧電表回傳資料比對作業時，發現部分用戶「不來電」，顯示資料異常，經派員查驗，發現金沙鎮環島東路2段一處電桿上的電纜線遭竊，立即向金湖分局金沙分駐所通報，警方接獲報案積極查辦，經調閱案發地點周邊監視器，循線逮補嫌犯。

顏國俊說，台電的電纜線都有台電識別符號，竊嫌若偷走台電電纜線要變賣其中的銅線，會立刻被回收廠商發現，竊嫌不要以身試法。他說，電纜失竊不但會造成停電，影響民生，被剪斷留置現場的電線頭裸露或下垂也可能發生感電事故。民眾若發現周遭有可疑人士從事偷竊電纜線或前述危險情事，可撥打報案電話110或台電24小時服務專線1911檢舉，如經檢舉而被檢察官起訴，可獲頒獎勵金。

金湖分局長王貞惠說，電纜線失竊會帶給民眾不便，也有可能發生觸電意外，分局會全力查緝。

