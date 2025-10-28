為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    淹死2稚女卻「獨游上岸」！中配當庭落淚：如能重來絕不會做

    2025/10/28 19:35 記者劉詠韻／台北報導
    簡女庭訊期間多次表示悔恨。（記者劉詠韻攝）

    中國籍簡姓女子去年涉哄騙2年幼女兒走進新店碧潭，卻放開姐妹倆的手，自己則上岸獨活。台北地院國民法官庭今審理，檢方追問當時情況細節，簡女供稱三人一同走入水中，隨後看見姐姐越飄越遠；她強調當下並未察覺女兒掙扎，哽咽表示，「如果能重來，絕對不會做後悔的事」。

    檢方追問，姐姐還是妹妹先走進水裡？簡女表示，「我跟檢察官說有給女兒拍照，但其實根本沒有拍照，三個人一起走到水裡。」她回憶稱下水的地方很陡，中間有石頭和泥巴，當時左右手分別牽著女兒們走進水裡，水深大概到淹沒至頸部；隨後，便是姐姐越漂越遠、漂移到湖中。

    簡也說，姐妹倆會一點點游泳，雖然過去有教練在旁指導，但兩人從未離開過泳圈。被問及為何仍走進已放置禁止進入三角錐的區域時，她則稱印象中沒有看到。

    國民法官也問，「當下看著下朋友掙扎沒有想去救嗎？牽著下水，應該有發現小朋友有反應。」簡女坦承三個人確實一起下水，但當時沒有察覺小孩掙扎異動，庭訊期間也多次表示悔恨，「如果能重來一次，絕對不會做後悔的事情。」

    庭末，檢察官勘驗浮筒橋的監視器，提問簡女犯後為什麼穿走被害姐姐的鞋子，但因未事先提出現場畫面，隨即遭到審判長駁回。檢方認為，犯後穿起外套、撐起雨傘及前往附近派出所自首的一系列行為，完全有責任能力，已符合成年人故意對兒童犯殺人罪條例。

    「沒有人該是一座孤島，願理解與連結，成為走出絕望的開始。」辯方律師王晨引用英國詩人的名句作結，強調簡女並非故意犯下殺人罪，僅因壓抑已久的心情加之看到可以自殺的環境，進而才將女兒溺斃釀下憾事，懇請國民法官斟酌量刑。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

