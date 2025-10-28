法助變庭務員？高院澄清：法助提示證據、支援庭通工作無不當

有媒體今報導，高院自11月起強行推動法官助理提示證據、錄音，支援庭務員、通譯（庭通）工作，「將法官變庭務員」；高院澄清指出，提示證據為法助職掌範圍，且此案經民刑事庭務會議討論、通過，並無不當。（記者楊國文攝）

網媒今報導，高等法院自11月起「強推政策」，要求法官助理兼任提示證據、錄音等庭務員、通譯（庭通）工作，「將法官助理變庭務員」，引發反彈；對此，高等法院澄清指出，司法院近年來推行電子卷證，法官指示法助在法庭上提示證物，屬法助本身職務範圍，另外，因應訴訟案件快速增加，庭通人力不足，目前以錄事、約僱書記官充任庭通，已侵蝕工作量能，才透過民刑事庭務會議討論、通過，並安排跟庭等教育訓練，並無不當。

高院今發佈澄清新聞稿指出，近年民、刑事訴訟案件量快速增加，除增補法官人力以因應業務負擔，自2023年迄今，民、刑事審理庭各新增一庭，另增加民事及刑事審查庭各一庭，另外，為紓解民事法庭不足的窘境，高院新建5間民事法庭，今年10月已竣工啟用，但高院庭通（含職務代理人）人數，民刑事共僅29人，無法因應案件量增長，必須著手解決，否則將嚴重影響法官開庭效率和案件進行。

高院說明，依庭通人數僅29人而言，顯然不足因應實際開庭需要的67人，目前以錄事、約僱書記官及錄事充任庭通的權宜作法，不過，這些原本應留在紀錄科支援配股書記官的職代人力及錄事共26人，卻去填補庭通工作，嚴重侵蝕民、刑紀錄科的紀錄人力及工作量能，造成紀錄科工作沈重，如不積極處理，將嚴重影響審判業務進行。

高院表示，法官交由法助在法庭上提示證據，屬法助協助法官的職務範圍。因應近年來司法院大力推行電子卷證，法官均指示法助製作電子卷證及書籤，以利法官閱卷及在法庭上提示證物使用，使訴訟程序流暢進行，因法助最能掌握個案電子卷證的內容，由法助在法庭上執行提示卷證資料，協助法官進行案件審理，自屬容易，尤其高院承審諸多繁難案件，由法助執行提示證據更有其必要性，並同時協助訴訟程序錄音，僅將原屬法助職務回歸法助執行，並無增加法助職務工作。

高院指出，今年9月民刑事庭務會議，由院長高金枝向法官報告庭通及書記官困窘狀況，請法官們同意由法助自11月開始，跟庭協助法官於民事準備、言詞辯論程序及刑事審理程序提示證物，並自12月加入刑事準備程序。經由法官無異議後，才公布施行，並無媒體報導所謂「強推政策」、「逼法助救火」情事。

之後，高院書記官長召集法助詳細說明，並安排跟庭觀摩、庭通在旁輔導等相關教育訓練。

