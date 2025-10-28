交出8張提款卡助詐團洗錢136萬 女失5萬「也是受害人」判無罪

彰化陳姓女子疑因受騙，提供8張提款卡給詐團，詐得136萬元，法官審理，認為她也被騙5萬，欠缺犯罪故意」判決無罪。（資料照）

彰化一名陳姓女子誤信「香港網友」要來台旅遊要換幣，竟依指示將名下8個銀行的提款卡寄出，被詐團利用詐騙22人，得手136萬餘元，事後陳女遭被害人聯合提告，但她否認幫助詐騙。法官審理，發現陳女也損失5萬多元，也是詐騙受害者，以「欠缺犯罪故意」判決無罪。彰化地檢署表示，待收到判決書後將研議是否上訴。

判決書指出，陳女（42歲）去年9月期間透過通訊軟體結識自稱香港人的「陳斌」，兩人互有好感，9月9日下午，「陳斌」佯稱想來台見面一起去玩，可是需要台灣帳戶匯款，陳女不疑有他提供第一銀行帳號，不久，對方傳送「已匯款20萬港幣」的造假截圖取信陳女。

藉著由一名冒充「台灣金管會官員黃天牧」的成員與陳女聯繫，聲稱其帳戶未開通「多幣種收付款」功能，款項將被凍結，要求她提供更多帳戶驗證。陳女在層層話術誘導下，竟將第一銀行、合作金庫、華南、彰化等8家銀行提款卡以交貨便寄出，並提供密碼。直至9月13日，她多次詢問「陳斌」退款進度卻遭封鎖，才驚覺受騙報案。

檢方認為陳女無正當理由提供3個以上帳戶，形同協助洗錢，依《洗錢防制法》起訴。但法院調查發現，陳女在寄卡前，合作金庫帳戶仍存有9月5日與9日分別存入的3萬2千餘元與2萬4千餘元，共5萬7千多元，而這筆錢在寄卡後被詐騙集團全數盜領。

法官認為，這5萬7千元對收入普通的陳女並非小數，若她知帳戶將被非法使用，理應在寄出卡片前將存款領光，不可能任由盜領。且她事後積極要求返還提款卡，顯見從頭到尾都沒想到自己在從事詐騙，主觀上「欠缺犯罪故意」。

法官進一步指出，《洗錢防制法》的處罰前提是行為人主觀上須明知、故意協助掩飾犯罪所得。一般申請貸款或找工作，只要給「帳號」就能進行匯款，不可能要交出整個帳戶或提款卡；陳女是因受騙才做出交出8張提款卡這種不符常理的行為，雖然做法輕率，但現今詐騙手法縝密，就算有社會歷練者亦難防，且其帳戶內存款同遭盜領，顯示她也是受害人。加上全案檢方未能提出其他積極證據證明犯罪意圖，所以判決無罪。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

