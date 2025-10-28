為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中休旅車撞店駕駛頸部利刃傷亡 身上發現2罐不明粉末

    2025/10/28 18:42 記者許國楨／台中報導
    休旅車暴衝撞進大埔鐵板燒店。（民眾提供）

    休旅車暴衝撞進大埔鐵板燒店。（民眾提供）

    台中市南區高工路28日上午發生一起離奇死亡車禍，36歲何姓男子駕駛白色休旅車，突然逆向暴衝撞進「大埔鐵板燒」店內，猛烈撞擊後當場死亡，警方在車內除發現染血水果刀、護照、印章與15萬元現金外，還驚見兩只裝有不明粉末的罐子，是否為毒品將送驗釐清，讓整起事故更添詭異氣氛。

    警消趕抵時，何男已明顯死亡，頸部利刃傷深可見骨，左胸靠近肋骨處也有刀傷，至於胸部嚴重撕裂傷，可能是猛烈撞進鐵板燒店時，安全氣囊沒有打開撞擊方向盤導致，車內與駕駛座周圍血跡四濺，警方初步調查，何男家住北屯區，今晨疑自住家往南區行駛，沿途監視器均顯示他獨自駕駛，未見他人同行或上、下車。

    監視畫面顯示，該車沿高工路行駛，短暫逆向停下約17秒後突然暴衝，與一輛直行Lexus轎車碰撞後，再高速衝進鐵板燒店內，鑑識人員在排檔桿旁發現長約20公分水果刀，刀身染血，另外在死者身上找到2只罐子，內有不明粉末物質，初步未在現場發現明顯酒精氣味或吸毒跡象，但粉末成分將送驗以確認。

    據了解，死者與家人聯繫不多，近年工作及交友狀況不明，警方與鑑識人員耗時2小時採證，已報請台中地檢署檢察官相驗，以釐清死因及是否涉及外力介入。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

