台中休旅車撞店駕駛頸部利刃傷亡 身上發現2罐不明粉末

台中市南區高工路28日上午發生一起離奇死亡車禍，36歲何姓男子駕駛白色休旅車，突然逆向暴衝撞進「大埔鐵板燒」店內，猛烈撞擊後當場死亡，警方在車內除發現染血水果刀、護照、印章與15萬元現金外，還驚見兩只裝有不明粉末的罐子，是否為毒品將送驗釐清，讓整起事故更添詭異氣氛。

警消趕抵時，何男已明顯死亡，頸部利刃傷深可見骨，左胸靠近肋骨處也有刀傷，至於胸部嚴重撕裂傷，可能是猛烈撞進鐵板燒店時，安全氣囊沒有打開撞擊方向盤導致，車內與駕駛座周圍血跡四濺，警方初步調查，何男家住北屯區，今晨疑自住家往南區行駛，沿途監視器均顯示他獨自駕駛，未見他人同行或上、下車。

監視畫面顯示，該車沿高工路行駛，短暫逆向停下約17秒後突然暴衝，與一輛直行Lexus轎車碰撞後，再高速衝進鐵板燒店內，鑑識人員在排檔桿旁發現長約20公分水果刀，刀身染血，另外在死者身上找到2只罐子，內有不明粉末物質，初步未在現場發現明顯酒精氣味或吸毒跡象，但粉末成分將送驗以確認。

據了解，死者與家人聯繫不多，近年工作及交友狀況不明，警方與鑑識人員耗時2小時採證，已報請台中地檢署檢察官相驗，以釐清死因及是否涉及外力介入。

