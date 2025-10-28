大寮農地遭回填廢棄物 2主嫌收押、16人交保

高雄大寮區山仔頂段農地遭不法集團回填建築事業廢棄物，雄檢昨天發動搜索，帶回司機、清運業者等19人到案。（讀者提供）

高雄大寮區山仔頂段農地遭不法集團回填建築事業廢棄物，高雄地檢署昨（27）日發動搜索約談，帶回司機、清運業者等19人到案，其中，王姓、黃姓業者因主導濫倒，被檢方依廢清法聲押獲准，另16人交保候傳。

高市環保局9月間稽查大寮區山仔頂段農地，發現堆置疑似疏濬或開挖地下室土方夾雜廢混凝土塊，在農地上堆置成「小平台」，經查3名地主未經許可提供土地堆置廢棄物，依違反廢棄物清理法裁處共900萬元罰鍰，並依法移送偵辦。

雄檢表示，檢察官許萃華9月22日到場勘驗，昨由主任檢察官陳彥竹、檢察官林恒翠、蔡佩欣和薛名甫帶隊同步在高雄及雲林等地共16處執行搜索，當場查扣13輛曳引車，並拘提及通知被告共19人到案。

檢方調查，王男和黃男為土石採取業相關公司負責人，在未領有主管機關核准廢棄物清除、處理許可文件情形下，涉嫌透過自行派車及聯繫靠行司機相互介紹等方式，將高雄某建築工地廢土及營建廢棄物載往大寮區農地傾倒及回填，不法獲利至少1500萬多元。

檢方表示，王男及黃男涉犯廢棄物清理法等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要性，昨天深夜向高雄地方法院聲請羈押禁見，均經法院裁准；其餘16名被告經檢察官分別以1萬至20萬元不等諭知交保候傳，另有1人請回。

