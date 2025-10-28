彰化準公幼爆疑似虐童 縣府：已收到教育部公文將退出準公幼

彰化縣議員賴清美（左）質詢某連鎖準公幼傳出疑似虐童事件，教育處長蔡金田答覆已獲教育部函文將退出準公幼。（擷取自彰化縣議會）

彰化縣一家連鎖準公共化幼兒園去年爆發疑似虐童風波，縣議員賴清美質詢表示，至少有6名學童受害，其中主要教保員涉嫌在2星期有158次不當管教，這樣的幼兒園竟然還能招生？教育處表示，明年2月起減招2成，教育部上星期已發函，這家幼兒園將退出準公幼名單。

賴清美強調，每個孩子都是寶，彰化縣人口一再流失，卻發生孩童明明念的是準公幼，卻遭到虐待等情事，有3名幼童的家長提告主要教保員妨害性自主、傷害與虐待，還有小朋友一天被暴力侵犯24次，這真是太可怕了！竟然只是裁罰主要教保員23萬元，並吊照3年、園方42萬元，難道事情發生時，園方其他人都不知道嗎？都沒有人員制止？

請繼續往下閱讀...

教育處長蔡金田表示，由於準公幼補助來自教育部，經請示教育部後收到回函，確定這家幼兒園將退出準公幼名單，退出準公幼時間為明年2月，也就是114學年度下學期。至於學童部分，將調查是否繼續留在原校就讀，如要轉校也會予以安置與輔導。

至於外界質疑幼兒園會改名，教育處指出，幼兒園如果要改名，不必重新立案，只要檢附相關資料即可，目前彰化縣有145家準公幼。

h4>☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法