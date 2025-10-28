為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    彰化準公幼爆疑似虐童 縣府：已收到教育部公文將退出準公幼

    2025/10/28 18:27 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣議員賴清美（左）質詢某連鎖準公幼傳出疑似虐童事件，教育處長蔡金田答覆已獲教育部函文將退出準公幼。（擷取自彰化縣議會）

    彰化縣議員賴清美（左）質詢某連鎖準公幼傳出疑似虐童事件，教育處長蔡金田答覆已獲教育部函文將退出準公幼。（擷取自彰化縣議會）

    彰化縣一家連鎖準公共化幼兒園去年爆發疑似虐童風波，縣議員賴清美質詢表示，至少有6名學童受害，其中主要教保員涉嫌在2星期有158次不當管教，這樣的幼兒園竟然還能招生？教育處表示，明年2月起減招2成，教育部上星期已發函，這家幼兒園將退出準公幼名單。

    賴清美強調，每個孩子都是寶，彰化縣人口一再流失，卻發生孩童明明念的是準公幼，卻遭到虐待等情事，有3名幼童的家長提告主要教保員妨害性自主、傷害與虐待，還有小朋友一天被暴力侵犯24次，這真是太可怕了！竟然只是裁罰主要教保員23萬元，並吊照3年、園方42萬元，難道事情發生時，園方其他人都不知道嗎？都沒有人員制止？

    教育處長蔡金田表示，由於準公幼補助來自教育部，經請示教育部後收到回函，確定這家幼兒園將退出準公幼名單，退出準公幼時間為明年2月，也就是114學年度下學期。至於學童部分，將調查是否繼續留在原校就讀，如要轉校也會予以安置與輔導。

    至於外界質疑幼兒園會改名，教育處指出，幼兒園如果要改名，不必重新立案，只要檢附相關資料即可，目前彰化縣有145家準公幼。

    h4>☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播