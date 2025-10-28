奇！台東男玩風浪板「被魚打到」 大腿穿刺傷血流不止

男子說起受傷原因一臉苦笑，但穿防寒服還能被魚打傷，可見「兇犯」造型特殊。（民眾提供）

太離奇！台東一名65歲楊姓男子，今日中午在成功鎮都歷海域玩風浪板時，海上突然跳出一尾不知名的魚，擦過楊男左大腿讓他血流不止，他趕緊上岸後求救報警，所幸送醫後無大礙。成功鎮漁會總幹事陳俊銘推測，中「針」（水針魚）機會多於中「劍」（旗魚）。

楊男送醫時一臉苦笑道，發生在一瞬間，沒看清跳起來的是什麼魚。即使穿著防寒衣，不明魚種依然造成楊男左大腿約3X3公分左右的穿刺傷，血流不止，他趕緊上岸求援，救護車趕到後，先進行消毒包紮，隨後送台東馬偕醫院急救，意識清醒，沒有生命危險。

楊男推測，當時自己時速約70公里，「行兇」的魚約時速20公里，魚以80到90公里相對速度撞擊，連它的影子都沒看到，魚的模樣與大小都不清楚。

由於目前是成功鎮的旗魚季，旗魚頻繁出沒，漁會總幹事陳俊銘表示，由於資訊極為有限，推測楊男玩風浪板地區較不易出現旗魚，再者，旗魚因其鼻骨尖長如劍又稱劍魚，「被牠刺到，可能傷口不只如此，可能大腿都會出現大洞」，因此漁民常在捕獲時先將其失去行動力並鋸下鼻骨。

過去曾有綠島民眾同時捕獲大批「水針魚」鱵科，被其尖長喙部刺得多處流血，陳俊銘推測，這種魚受驚時亦會躍出水面，又屬水表層洄游魚類，可能是被風浪板嚇得躍出海面，推測男子「被針刺傷可能性大於被劍刺傷」。

