桃市府經發局收賄弊案 承辦員、業者收押

桃市府經發局秦姓承辦員、蕭姓業者經桃園地院審理裁定羈押禁見。（記者余瑞仁攝）

桃園地檢署指揮廉政署搜索偵辦桃園市政府經濟發展局前工業行政科長施合隆涉嫌收取申請擴廠廠商賄款案，另帶回秦姓等相關承辦員4人作證，熊姓前副局長也以證人身分到案。檢察官今（28）日凌晨複訊時，發現已退休的秦姓承辦員也涉收賄，當庭逮捕轉列被告，將他與涉嫌行賄的蕭姓、吳姓業者向法院聲請羈押，施合隆坦承收賄以10萬元交保；桃園地院庭訊後，裁定秦姓承辦員、蕭姓業者羈押禁見，吳女以30萬元交保。

此案發生於2023年間，當時桃園市1家工廠申請以鄰地擴廠，疑因條件不符卡關，業者蕭姓與吳姓女子為求解套，涉嫌以300萬元向時任經發局副局長熊勇智行賄，熊向政風處報告並退回賄款；案經政風處通報廉政署報請桃園地檢署指揮偵辦，經追查發現時任工業行政科施姓科長涉嫌收取數十萬元賄款，檢察官向法院聲請搜索票，昨天上午指揮廉政署搜索經發局辦公室與施姓科長住家，以被告身分將施帶回訊問，另帶回秦姓等4名承辦員，已調任秘書處副處長的熊勇智以證人身分傳喚到案。

檢方指出，相關被告、證人昨晚陸續移送桃檢由檢察官複訊，其中時任經發局聘用助理、已退休秦姓承辦員經調查發現也涉收賄，檢察官當庭逮捕轉列被告，且認為秦與業者蕭男、吳女間有勾串、滅證及逃亡之虞，今天凌晨將3人向桃園地檢聲請羈押禁見；施合隆因坦承收賄且願交出犯罪所得，檢方認無串證、逃亡之虞，以10萬元交保候傳。

桃園市府經發局工業行政科爆發官員收賄案被檢廉搜索約談。（記者鄭淑婷攝）

