林珍羽批北市府變「包庇性騷變態的溫床」籲勞動局加速開罰中華電信性騷案

今年初中華電信尾牙性騷案，工會日前到北市府前抗議，台北市議員林珍羽也到場聲援。今（28）日民政部門質詢，林珍羽指出，中華電信公司根本吃案，甚至要求受害者去上性平教育課，受害者忍無可忍才向勞動局申請案件調查，勞動局卻拖到下個月才會召開性平會。她直批，北市府簡直成為「包庇性騷變態的溫床！」

林珍羽表示，受害者在尾牙受到科長權勢性騷，遭強吻與熊抱，下一個工作日即向公司反映，整個中華電信卻不聞不問。公司甚至要求受害者去上性平課，加害主管一點事都沒有，案件即將滿一年了，受害者還在忍受這樣的屈辱。

她指出，新北地檢署都已經針對此事起訴，勞動局接獲受害者申訴後，卻至今沒有對中華電信公司消極作為有所回應。勞動局長王秋冬說，將會全力以赴。林珍羽怒喊：「全力以赴個屁！」她問，如果中華電信這樣的大公司都只有這樣處理，那中小企業怎麼辦？更呼籲勞動局在召開性平會之前就應該要開罰。

