為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    林珍羽批北市府變「包庇性騷變態的溫床」籲勞動局加速開罰中華電信性騷案

    2025/10/28 18:42 記者蔡愷恆／台北報導
    今年初中華電信尾牙性騷案，工會日前到台北市府前抗議，市議員林珍羽也到場聲援。（台北市議員林珍羽提供）

    今年初中華電信尾牙性騷案，工會日前到台北市府前抗議，市議員林珍羽也到場聲援。（台北市議員林珍羽提供）

    今年初中華電信尾牙性騷案，工會日前到北市府前抗議，台北市議員林珍羽也到場聲援。今（28）日民政部門質詢，林珍羽指出，中華電信公司根本吃案，甚至要求受害者去上性平教育課，受害者忍無可忍才向勞動局申請案件調查，勞動局卻拖到下個月才會召開性平會。她直批，北市府簡直成為「包庇性騷變態的溫床！」

    林珍羽表示，受害者在尾牙受到科長權勢性騷，遭強吻與熊抱，下一個工作日即向公司反映，整個中華電信卻不聞不問。公司甚至要求受害者去上性平課，加害主管一點事都沒有，案件即將滿一年了，受害者還在忍受這樣的屈辱。

    她指出，新北地檢署都已經針對此事起訴，勞動局接獲受害者申訴後，卻至今沒有對中華電信公司消極作為有所回應。勞動局長王秋冬說，將會全力以赴。林珍羽怒喊：「全力以赴個屁！」她問，如果中華電信這樣的大公司都只有這樣處理，那中小企業怎麼辦？更呼籲勞動局在召開性平會之前就應該要開罰。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播