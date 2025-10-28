中配溺斃2女怨公婆關係不睦 遭丈夫冷回「情緒自己消化」

中國籍女子簡桂玉攜2幼女至新店碧潭，以拍照為名誘騙小孩下水，並溺斃女兒。（資料照）

中國籍女子簡桂玉去年攜2名幼女至新店碧潭，以拍照為名溺斃女兒後試圖輕生，最終自行上岸前往派出所自首。本案由台北地院國民法官進行全天候庭訊，今天下午主要釐清罪責部分；案件一路審理至傍晚5點多，簡女情緒始終低落，剛起身回辯護席時突然癱軟倒地、失聲痛哭，需要法警等人協助攙扶回座。

簡桂玉說，以前會在家裡幫孩子做早餐，但收拾鍋具、盤子後因放置位子不符婆婆心意曾遭斥責，向丈夫求救後得到的回應是「以後不要在家裡吃、出去吃」；自此，她都經常帶著兩名女兒早出晚歸，有時圖書館太早還沒開門，三人就會到超商等地方消磨時間。

請繼續往下閱讀...

檢方出示偵訊筆錄，簡女提及最擔心丈夫會像爸媽一樣淨身出戶，之前也曾有過離婚念頭，卻害怕女兒沒有完整的家庭。對此，簡回應，「老公是最了解我的人，我當時一直擔心工作，他建議我到附近打臨時工或跟著他學股票，很心寒」；思緒頓了片刻，再接著說，「我跟公公鬧得不愉快，有跟老公訴苦，但老公叫我要自己消化，我也覺得老公說的對，是我自己的問題。」

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

簡桂玉說，她一直覺得若搬出去就不會有爭執，案發當天大女兒感冒，「我有問爸媽為什麼一直沒辦法達到他們的要求，把我當什麼人？」她說，平常對於這些情緒幾乎都是默默忍耐，當時算是第一次脫口而出。

「我跟我公婆吵架，我不知道他要我說什麼，我回他你為什麼這樣對我，到底把我當做什麼？我說我回來（指台灣）過得很小心翼翼。」簡桂玉回憶，她有試過將杯子狠摔在公婆的床上洩憤，「不懂為什麼失控，平常都是他們說、我聽。老公是我的全部，但老公也不理解我，已經很努力了但還是達不到要求，生氣自己為什麼眼睛受傷，沒有收入。」

簡桂玉也提到，過去月收入有2到3萬人民幣，最高峰可達10至20萬人民幣收入，疫情後則與其他公司如會所或醫美合作，可掙1至3萬左右，這些錢多多轉帳老公進行投資。但自從眼睛受傷後失去經濟來源，有時會吃老本，還需要負擔房貸、倉庫及管理費用等，讓她十分焦慮。

庭審進入後半段、約傍晚5時19分左右，簡女回辯護席時忽然情緒失控，一度癱軟倒地，經法警攙扶回辯護席後，律師蕭奕弘、邱榮英在旁給予安慰，「事情已經發生了，現在就是給自己一個交代，這一關是一定要過的，沒辦法。」；法警也連忙撫背說，「事情已經發生了。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法