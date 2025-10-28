常與原民友人上山打獵 他自行改造製作土製獵槍被逮

桃園市中壢警分局會同基隆市刑警大隊、第四分局及宜蘭縣警局共組專案小組，在宜蘭縣五結鄉及大同鄉查獲張姓男子非法持有土製獵槍。（警方提供）

桃園市警察局中壢警分局日前接獲線報，會同基隆市警局刑警大隊、第四分局及宜蘭縣警局共組專案小組，前往宜蘭縣五結鄉及大同鄉查獲33歲張姓男子非法持有土製獵槍，張男並非原住民，因喜愛打獵自行改造土製獵槍使用，全案依槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。

中壢警分局副分局長鄧伯群今（28）日表示，分局接獲此線報後，成立專案小組展開密集蒐證，經跨縣市合作，持搜索票前往張嫌位於宜蘭縣五結鄉的住所及大同鄉老家執行搜索，現場查獲非制式火藥長槍2支、槍管2支、彈簧、通槍條、鋼珠，更有專業裝備熱顯示儀、瞄準鏡等，另查扣多項改造工具。

警方追查，張男並無原住民身分，疑因經常與原住民友人上山打獵，遂自行改造及製作土製獵槍使用。依原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法規定，僅符合條件並通過安全訓練的原住民或漁民，方可依法申請製造、運輸或持有自製獵槍或魚槍。非具原住民或漁民身分者不得自行製造或持有槍械，以免觸法。

中壢警分局長林鼎泰強調，警方將持續加強查緝非法槍械與改造工具來源，杜絕槍械流入社會，維護民眾生命財產安全，呼籲民眾切勿因一時好奇或方便而違法製造、改造或持有槍械，警方必將依法嚴辦、絕不寬貸。

桃園市中壢警分局會同基隆市刑警大隊、第四分局及宜蘭縣警局共組專案小組，在宜蘭縣五結鄉及大同鄉查獲張姓男子持有改造工具。（警方提供）

