桃園消防員成功急救2名OHCA患者康復出院 分享報案民眾「做這件事」

圳頂分隊高級救護技術員黃奕豪1月2次出勤，急救2名OCHA患者送醫前恢復呼吸心跳。（記者李容萍翻攝）

桃園市消防局第四大隊圳頂消防分隊於今年初接連成功急救OHCA（院前心肺功能停止）患者恢復呼吸心跳，且2位患者後續皆順利康復出院，在出勤團隊取得高級救護技術員（EMT-P）證照的黃奕豪都參與其中。

圳頂分隊表示，要取得EMT-P高級救護員證照，必須參加為期10個月、1280小時以上的訓練，獲得證照才能執行高階救護術，也是重症患者送醫前存活率的關鍵。

黃奕豪今（28）日回想這2件救護案件都在戶外，其中1件在國道路肩，增加插管及搬運患者的難度，同時需要注意外在環境的安全，能夠在這樣的條件下急救成功，讓他印象深刻。

獲救的邱先生與許先生2人事後非常感謝救護人員的幫忙，在案發當下都在友人撥打求救電話後，救護車火速到場，急救過程迅速且專業。邱先生本人還特地在出院後從新竹至圳頂分隊感謝救護人員，並表示若不是救護人員即時急救，後果不堪想像。

黃奕豪提醒民眾當打電話求助119時，消防局指揮中心會引導如何評估患者意識狀況，若是遇到面前的人OHCA，應保持冷靜，聽從指引做CPR（心肺復甦術），持續到救護人員到場。做好CPR能為患者爭取寶貴的急救時間，提高存活率，也能維持腦部供氧，減少後遺症。

